派對擾民？東谷市槍擊案1死6傷

槍擊案發生在東谷市晨岡路（Morning Hills Drive）7000號街區。據附近白人居民Alanis表示，事發地點是一處或用於出租的住宅，17日晚間有一群年輕男女在屋內舉辦派對。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州東谷市萬聖節派對疑因噪音糾紛爆發槍擊，造成1名21歲男子死亡、6人受傷，警方仍在調查行凶動機與嫌犯身分。

進入假日季，居民常邀集親友舉辦聚會，但歡樂場合也可能演變成悲劇。南加州內陸東谷市（Eastvale）17日晚發生致命槍擊 案，一名21歲男子中槍身亡，另有六人受傷送醫，槍手至今仍未落網。

據附近居民表示，案發當晚近午夜時分，曾聽到多次槍響。社群媒體上的貼文則指出，事發地點當時正在舉辦萬聖節 派對，吸引來自多個城市的年輕人參加。不過，槍擊案的確切起因及行凶動機，仍有待警方進一步調查。

槍擊案發生在華人 聚集的東谷市晨岡路（Morning Hills Drive）7000號街區。據附近白人居民Alanis表示，事發地點是一處或用於出租的住宅，17日晚間有一群非裔年輕男女在屋內舉辦派對。夜深聚會聲音愈來愈大，附近居民可能因此受到影響，其中一名西裔男子闖入開槍。她推測，槍擊事件可能與派對噪音引發的糾紛有關，因不滿噪音而開槍洩憤。不過，這項說法尚未獲警方證實。

華人鄰居Lee先生表示，案發當晚，聽到接連傳來的多次槍聲，感到相當恐懼。他說，東谷市一向以居住環境良好著稱，如今發生多人中槍案件，讓居民擔心社區治安。

根據河濱縣警局消息，17日晚間11時13分，赫汝帕谷分局（Jurupa Valley Station）接獲通報，東谷市晨岡路7000號街區發生槍擊事件。警員抵達現場後，發現7人遭槍擊。其中一人當場死亡，其餘六名傷者由救護人員送往附近醫院治療，傷勢情況尚未立即公布。

河濱縣警局中央凶案組隨後接手調查。警方表示，死者身分須待通知最近親屬後才能正式公布。截至目前，警方尚未宣布逮捕任何嫌疑人，案件仍在調查中，暫時未公布更多細節。

據Patch報導，河濱縣法醫辦公室19日公布死者身分，確認為來自勝利谷市（Victorville）的21歲男子Roman McClain。

案發後，社群媒體上有貼文指出，這是一場透過社群平台公開邀請參加者的萬聖節派對，吸引來自多個城市的青少年及年輕人前往。另有網路消息稱，死者是一名正嶄露頭角的饒舌歌手，藝名為Cash da Mac。不過，警方尚未確認相關資訊。

這起事件也引發部分網友對社區治安的討論。有網友指出，不能因為一個社區平時環境良好，就認為當地絕對安全，並提及東谷市過去曾有非法大麻種植屋及汽車遭砸窗行竊等治安問題。網友提醒居民，無論住在哪個城市，都應留意周遭環境、提高警覺。