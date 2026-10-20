河濱市父家中擦槍走火 三歲女兒被擊亡

10月17日下午2時7分，河濱市的Wood Streets社區，女童父親正在家中清理手槍，槍枝疑似意外擊發，子彈擊中女童。（取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 河濱市一名父親在家清理手槍時疑似意外擊發，導致3歲女兒中彈住院；南加州今年7月也曾發生2歲童誤觸上膛槍身亡的類似悲劇。

據The Press-Enterprise報導，南加州 接連發生幼童遭槍擊 事件。河濱市（Riverside）一名父親近日在家中清理手槍時，疑似意外走火，子彈擊中三歲女兒，女童送醫住院。無獨有偶，今年7月間，高地市（Highland）也曾發生幼童誤觸藏匿的上膛手槍、意外開槍擊中自己，最終不治的悲劇。

河濱市警察局偵探Steven Espinosa表示，最近的這起擦槍走火事件發生於10月17日下午，地點位於河濱市歷史悠久的Wood Streets社區，Panorama Road3300號街區。當時，女童父親正在家中清理手槍，槍枝疑似意外擊發，子彈擊中女童。

偵探指出，子彈射入女童的一條肢體，但警方未透露傷處是手臂還是腿部。女童隨後被送往洛瑪林達大學醫學中心（Loma Linda University Medical Center）住院治療。

警方以涉嫌在兒童在場時疏忽使用槍枝為由，逮捕女童父親。警方還強調：「這並非出於惡意。」

今年7月，高地市則發生一起更嚴重的幼童槍擊事件。一名二歲男童在家中沙發坐墊間發現一把藏匿的上膛手槍，以為是玩具，意外開槍擊中自己，經送醫搶救後仍宣告不治。

聖伯納汀諾縣警局辦公室表示，事件發生於7月16日下午5時30分前，地點位於市區Victoria Street一處住宅。事發時，男童20歲的母親Jamaria Cobb及她52歲男友布萊特Armand Bright都在家中。

警員接報到達現場後，立即為男童進行心肺復甦術（CPR）。男童送醫後仍不治。調查人員另指出，案發時屋內還有另一名兒童，已由兒童與家庭服務部門接手照顧。警方以涉嫌虐待兒童並造成重傷或死亡為由，逮捕其母親和男友。