青光眼是視力「沉默殺手」 眼科醫師：每半年檢查一次

邱士華說明水晶體與白內障的關係，並提醒民眾每半年接受一次眼壓、視力及眼底檢查。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒青光眼是視力沉默殺手，常在無症狀下傷及視神經，應每半年檢查並慎用類固醇眼藥水，同時留意黃斑部病變、乾眼症與白內障。

青光眼不一定會讓眼睛疼痛，視力也可能在不知不覺中受損。陽明交通大學附設醫院副院長邱士華日前在洛僑中心舉行的台灣醫療健康講座中指出，青光眼患者的周邊視野可能逐漸縮小，自己卻不容易察覺，等中央視力受影響才就醫，往往已造成難以恢復的視神經損傷。他提醒民眾定期接受眼科檢查，尤其是高度近視及有青光眼家族史者。

邱士華表示，青光眼是視力的「沉默殺手」，許多人以為眼壓正常就不會罹患青光眼，但臨床上存在「正常眼壓性青光眼」，這類患者在東方人中並不少見，致病機制有待進一步研究，目前治療仍以降低眼壓、減緩視神經損傷為主要方向。他建議民眾重視定期的眼科檢查，每半年一次。

用藥也可能影響眼壓。邱士華提醒，長期使用含類固醇眼藥水，可能增加眼壓升高及青光眼風險，因此不宜自行購買、長期使用。需要口服類固醇的患者，也應告知眼科醫師相關用藥情況。

對已使用青光眼藥水的患者，他示範正確點藥方式。可輕輕拉下下眼瞼，讓藥水進入眼睛，點完後輕壓靠近鼻側的眼角約一分鐘，減少藥水經鼻淚管流失。若同時使用多種眼藥水，應依醫囑錯開時間，避免前一種藥水尚未吸收，就被後一種沖走。

除青光眼，黃斑部病變也是中高齡族群需要留意的眼疾。邱士華指出，黃斑部位於視網膜中央，與閱讀、辨識人臉及精細視力密切相關。老年性黃斑部病變可分為乾性及濕性，其中乾性較常見，通常進展較慢；濕性則可能因異常血管增生、滲漏或出血，造成較快速的視力損害。他提醒，民眾若發現原本筆直的線條看起來彎曲、扭曲，或視野中央出現異常，應盡快接受眼科檢查。

南加州陽光強烈，眼睛防曬同樣重要。邱士華建議，外出可配戴具有紫外線防護功能的太陽眼鏡，並搭配帽子遮陽；平時也應戒菸、控制血壓及心血管疾病風險。他提到葉黃素與眼睛保健的關係，但強調保健食品不能取代疾病治療。

談到乾眼症，邱士華表示，長時間待在冷氣房，可能使眼表水分蒸發加快，造成乾澀不適。淚液除了水分，也含有油脂及黏液成分，任何一層功能異常，都可能影響眼睛表面的穩定。人工淚液可協助緩解部分乾眼症狀，但使用頻率及產品種類，仍應視個人情況選擇。

白內障則不一定在發現後就必須立即手術。邱士華指出，是否需手術，應考量視力受影響程度及日常生活需求。他提醒，人工水晶體並非愈昂貴愈適合，多焦點等特殊鏡片各有優缺點。

邱士華強調，眼睛疾病的共同問題是，早期未必有明顯症狀。與其等到視力明顯下降才求醫，不如透過定期檢查及早發現異常。

陽明交通大學附設醫院副院長邱士華以別讓視力偷偷消失為題，介紹青光眼、白內障及黃斑部病變等常見眼疾。（記者張庭瑜／攝影）