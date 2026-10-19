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持旅遊簽證 華男做「安全快遞員」涉詐騙百萬元

記者邵敏／綜合報導
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24歲中國公民孫祥波（Xiangbo Sun，音譯），涉嫌超100萬的黃金及現金...
24歲中國公民孫祥波（Xiangbo Sun，音譯），涉嫌超100萬的黃金及現金詐騙行動。（阿勒根縣警局）

AI摘要

文章摘要整理：

一名24歲中國籍男子持旅遊簽證在美，疑替詐騙團夥擔任「安全快遞員」收取現金與金幣，警方在密西根州埋伏將其逮捕，並追查出多地相關詐騙案。

一24歲的中國籍男子，持旅遊簽證入境美國，涉嫌參與全美超過100萬元的黃金及現金詐騙行動，他的主要角色是「安全快遞員」（Secure Courier）。警方表示，男子涉嫌受詐騙團夥指使，前往受害者住處收取現金，在一起案件中，警方事先部署埋伏，並利用無人機監控，當場將他逮捕。

據FOX 17等綜合報導， 密西根州阿勒根縣（Allegan County） 警局表示，調查始於今年6月，當地一年長居民遭詐騙近50萬元。警方調查發現，受害者5月接到自稱聯邦貿易委員會（FTC）的電話，對方詢問她是否曾在網上購物。受害者回答沒有，來電者稱她是身分盜竊受害者，並表示掌握她及其家人的個資。對方還恐嚇，如果不立即採取行動，竊賊可能會盜用她子女的身分。

警方表示，詐騙者隨後要求受害者從退休金及儲蓄帳戶提取資金，交給所謂的「安全快遞員」保管。受害者向警方報案時，已透過電匯及支票交出數十萬元。此外，取款人員曾兩度前往她家，取走價值23萬7000元的金幣。受害者表示，詐騙者當時仍持續與她聯繫，並安排6月18日再上門收取6萬元現金。

為逮捕前來取款的人員，警員提前進入受害者住所埋伏，並出動無人機監控周邊情況。6月18日下午5時左右，一男子接近住所準備取走現金，警方立即採取行動，將他逮捕。

警方確認，嫌疑人為24歲的中國公民孫祥波（Xiangbo Sun，音譯），當時持旅遊簽證在美停留。一名Lyft網約司機向警方提供信息，他曾將孫祥波從芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare）載往阿勒根縣，原定在取款後再將他送往大急流城（Grand Rapids）機場。據警方調查，孫祥波告訴辦案人員，同夥曾聯繫他，要求他前往受害者住處收取6萬元現金，並承諾支付一小部分佣金。完成取款後，他原計畫從大急流城搭機前往紐約。

阿勒根縣警局表示，調查人員檢視相關紀錄及手機資料後，認為孫祥波與全美多地涉及黃金及現金的詐騙收取案件有關，涉案總額超過100萬元。警方已整理相關取款的日期、時間及地點，並將資訊提供給其他地方執法部門，以協助調查。

目前，孫祥波被關押在阿勒根縣監獄，面臨一項以欺詐手段竊取財物的指控。警方表示，調查人員已確認其他涉案嫌疑人身分，但暫時不公布其姓名，案件目前仍在調查中。

精華 FAQ

  • 警方指出，孫祥波在案中主要負責充當「安全快遞員」，依指示前往受害者住處收取現金或貴重物品，再交由詐騙集團處理，屬於詐騙鏈條中的收款執行者。

  • 警方事先進入受害者住所埋伏，並出動無人機監控周邊動態；當孫祥波於6月18日下午接近住處準備收取6萬元現金時，警方立即上前將他逮捕。

  • 阿勒根縣警方表示，這起案件及相關全美多地收取案的涉案總額超過100萬元，已將取款時間、地點等資料提供給其他執法部門，持續追查其他嫌疑人。

簽證 密西根州 詐騙

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