社區治安組織TACF 舉辦社區安全論壇

洛縣警局局長盧納（後左五）日前應「社區治安人人有責社團」（TACF）邀請，參與社區安全論壇。（蕭愛提供）

AI摘要 文章摘要整理： TACF舉辦社區安全論壇，洛縣警局長盧納警示無人機監視與科技化竊盜風險，同時提醒民眾為強震與重大災難備妥14天物資並加強鄰里互助。

洛縣 警局局長盧納（Robert Luna）日前應「社區治安人人有責社團」（TACF）邀請，參與社區安全論壇。盧納提醒，犯罪集團利用無人機及隱藏式攝影機監視住宅，而南加 隨時可能發生強震，民眾應提高警覺，提前做好防範。

盧納表示，2022年至2025年間，轄區第一類重大犯罪（謀殺、強暴、搶劫、縱火等）下降超18%。2026年至今，謀殺案較上一年同期減少約30%。他警告，組織化竊盜的犯罪手法日益科技化，有人利用無人機觀察住戶是否外出，甚至將偽裝攝影機藏在住宅附近的樹木、灌木叢中，藉此掌握居民生活作息。警方正擴大使用無人機、監視設備與自動車牌辨識系統，協助預防及偵查犯罪。他呼籲民眾留意住家周圍不明裝置，並可透過警局網站LASD.org查閱犯罪預警資訊。

盧納還以2025年初洛杉磯地區兩場大規模野火為例，強調南加州居民必須做好重大災難準備。他指出，倘若發生強烈地震 ，警察與消防單位將優先處理危及生命的緊急事件，未必能立即照顧所有居民。屆時水電、手機通訊及交通也可能中斷。他建議每個家庭準備14天的飲水、食物及緊急用品，並與鄰居建立聯絡網，特別照顧獨居長者與行動不便者。

洛縣警局工業市分局代表肯定社區志工的貢獻，在該分局46名志工中，有8人能以中文與居民溝通。還特別表揚了來自TACF的義警T J謝。

TACF現任會長李敏妮表示，論壇目的是與民眾分享縣警局正在實施的治安措施，如何解決居民對治安的困擾，達到一個連結的作用。未來TACF要舉辦為各分局送暖活動，強化警民互動，促進警民合作。鑽石吧市議員鄧嘉猷主持了這次論壇。