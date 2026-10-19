我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

天普縣警新局長 提醒防換匯詐騙及汽車觸媒轉換器竊案

記者張庭瑜／羅斯密報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅斯密商會8日在888海鮮酒家設午宴，替天普分局新任局長Sherif Morsi...
羅斯密商會8日在888海鮮酒家設午宴，替天普分局新任局長Sherif Morsi（前排左六）接風，社區領袖、商會成員與分局警員齊聚合影。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

天普縣警新局長Sharif Morsi重返舊地後，提醒居民留意換匯詐騙與汽車觸媒轉換器竊案，並強調透過社區合作與防犯罪宣導持續降低轄區犯罪。

約十年前以警佐身分在洛縣警局天普分局服勤的Sharif Morsi，如今以局長身分重返「老東家」。羅斯密商會日舉辦午宴歡迎上任約兩個月的新局長，並交流治安常見問題與防範。

詐騙及利用話術行騙的案件，十年來始終是轄區治安隱憂。Morsi舉例，有人以1萬元現金兌換外幣為由，約受害者到停車場交易，結果趁機搶劫。他提醒，提領大筆現金時，最好有人陪同，並留意是否遭尾隨，家中貴重物品也應妥善保管。

至於全國普遍發生的汽車觸媒轉換器竊案，他建議車主將車停在照明良好處，加裝監視器或感應燈，最有效的方式則是在車輛安裝防盜裝置。

現階段，天普分局轄區主要面臨輕微財產犯罪，重大暴力犯罪比例相對較低。延續犯罪率下降趨勢，是Sharif Morsi上任後的首要目標。過去五年，洛縣警局及天普分局的犯罪情況持續改善，未來也希望視經費與人力狀況，恢復「青少年活動聯盟」等計畫。為加強與華人社區溝通，天普分局也特別招募具備不同語言能力的警員，並透過X、Instagram、臉書等社群平台發布防犯罪資訊。

對新局長上任，天普市長文尚丞表示，Morsi過去在工業市分局服務期間，積極推動社區參與，理念與天普市契合。市府近期也新增三個社區服務員（CSO）職位，協助處理無人受傷的交通事故報告，減輕巡警負擔，讓警力更專注住宅竊盜及其他犯罪案。

羅斯密商會執行長冉瑞宜表示，商會長期支持執法單位，每逢天普分局新局長上任，都會舉辦餐會促進警方與商家交流。隨著年底佳節將至，也希望藉此提升社區及商家的安全意識。天普分局警察外展基金會理事陳柏宇指出，羅斯密、天普市等城市，與洛縣警局達成合約，由其提供警務服務。與分局維持良好互動，有助維護社區治安。基金會也透過募款，支持警員參與一般預算未涵蓋的特殊訓練及競賽。

在洛縣警局服務近26年的Morsi，對重返天普分局感觸頗深。他說，如今社區對警方的支持遠勝十年前，良好的警民關係，也是降低犯罪的重要因素。

精華 FAQ

  • Sharif Morsi特別提醒民眾留意以換匯為名的詐騙與尾隨搶劫，也要注意家中貴重物品保管。他建議提領大筆現金時最好有人陪同，並隨時觀察周遭是否有人跟蹤。

  • Morsi建議車主將車停在照明良好的地方，並可加裝監視器或感應燈，提升周遭警戒效果。他也指出，最有效的做法是替車輛安裝防盜裝置，增加竊賊下手難度。

  • 天普分局目前以降低輕微財產犯罪為目標，也希望在經費與人力允許下恢復青少年活動聯盟等計畫，並招募多語警員、透過社群平台發布防犯罪資訊，加強與華人社區溝通。

天普 洛縣 詐騙

上一則

情緒不好?每天這樣做20秒 就能改善

下一則

數據商握有你超過千條個資 賣給廠商誘消費

延伸閱讀

109分局汽車竊案大增 警加強巡邏

109分局汽車竊案大增 警加強巡邏
5分局警民會 籲防假警員索款、珠寶掉包、搶手機

5分局警民會 籲防假警員索款、珠寶掉包、搶手機
法拉盛BID晚宴聚焦商圈復甦 街頭節慶吸引逾5萬人次

法拉盛BID晚宴聚焦商圈復甦 街頭節慶吸引逾5萬人次
班森賀警民會議 警提醒看到休旅車靠近要警覺

班森賀警民會議 警提醒看到休旅車靠近要警覺
皇后區連傳搶劫 市議員籲增派警力

皇后區連傳搶劫 市議員籲增派警力
賀立寧角逐州參議員 紐約市警察公會力挺

賀立寧角逐州參議員 紐約市警察公會力挺

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境