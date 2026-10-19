天普縣警新局長 提醒防換匯詐騙及汽車觸媒轉換器竊案

羅斯密商會8日在888海鮮酒家設午宴，替天普分局新任局長Sherif Morsi（前排左六）接風，社區領袖、商會成員與分局警員齊聚合影。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 天普縣警新局長Sharif Morsi重返舊地後，提醒居民留意換匯詐騙與汽車觸媒轉換器竊案，並強調透過社區合作與防犯罪宣導持續降低轄區犯罪。

約十年前以警佐身分在洛縣 警局天普 分局服勤的Sharif Morsi，如今以局長身分重返「老東家」。羅斯密商會日舉辦午宴歡迎上任約兩個月的新局長，並交流治安常見問題與防範。

詐騙 及利用話術行騙的案件，十年來始終是轄區治安隱憂。Morsi舉例，有人以1萬元現金兌換外幣為由，約受害者到停車場交易，結果趁機搶劫。他提醒，提領大筆現金時，最好有人陪同，並留意是否遭尾隨，家中貴重物品也應妥善保管。

至於全國普遍發生的汽車觸媒轉換器竊案，他建議車主將車停在照明良好處，加裝監視器或感應燈，最有效的方式則是在車輛安裝防盜裝置。

現階段，天普分局轄區主要面臨輕微財產犯罪，重大暴力犯罪比例相對較低。延續犯罪率下降趨勢，是Sharif Morsi上任後的首要目標。過去五年，洛縣警局及天普分局的犯罪情況持續改善，未來也希望視經費與人力狀況，恢復「青少年活動聯盟」等計畫。為加強與華人社區溝通，天普分局也特別招募具備不同語言能力的警員，並透過X、Instagram、臉書等社群平台發布防犯罪資訊。

對新局長上任，天普市長文尚丞表示，Morsi過去在工業市分局服務期間，積極推動社區參與，理念與天普市契合。市府近期也新增三個社區服務員（CSO）職位，協助處理無人受傷的交通事故報告，減輕巡警負擔，讓警力更專注住宅竊盜及其他犯罪案。

羅斯密商會執行長冉瑞宜表示，商會長期支持執法單位，每逢天普分局新局長上任，都會舉辦餐會促進警方與商家交流。隨著年底佳節將至，也希望藉此提升社區及商家的安全意識。天普分局警察外展基金會理事陳柏宇指出，羅斯密、天普市等城市，與洛縣警局達成合約，由其提供警務服務。與分局維持良好互動，有助維護社區治安。基金會也透過募款，支持警員參與一般預算未涵蓋的特殊訓練及競賽。

在洛縣警局服務近26年的Morsi，對重返天普分局感觸頗深。他說，如今社區對警方的支持遠勝十年前，良好的警民關係，也是降低犯罪的重要因素。