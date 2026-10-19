預防肌少症 復健醫：50歲就該開始鍛鍊

高崇蘭建議50歲以上民眾及早開始阻力訓練，維持肌力與骨質，降低跌倒風險。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒肌少症應從50歲開始預防，透過每周阻力訓練、均衡飲食與居家運動維持肌力，並以小腿圍、握力和步行速度評估狀況。

肌少症不只是老年人問題，50歲起就應注意肌力流失。台北榮民總醫院復健部主任高崇蘭在洛僑中心的台灣醫療健康講座中表示，中高齡民眾應及早透過阻力訓練、均衡飲食維持肌力，降低跌倒風險。鍛鍊肌肉不一定要去健身房，利用毛巾、水瓶或椅子，在家也能運動。

台北榮民總醫院復健醫學部主任高崇蘭以「肌肉骨骼疾病與老年復健的醫療趨勢」為題，介紹肌少症預防及下背痛、頸椎痛的治療。（記者張庭瑜／攝影）

高崇蘭指出，肌少症不能只靠外觀判斷，小腿圍、握力及步行速度，都是評估肌肉狀況的參考指標。民眾不必等到行動困難才開始鍛鍊。

阻力訓練每周可安排約三次，同一肌群訓練後保留約48小時恢復時間，強度以略感吃力、但仍能負荷為原則。居家運動包括推牆、拉毛巾、深蹲、弓箭步及踮腳尖，也可手持約2公斤的水瓶或啞鈴增加阻力。深蹲時應注意膝蓋與腳尖方向一致，旁邊放置穩固椅子，以防失去平衡。從坐姿站起的能力，也能反映下肢肌力，對年長者而言，重點不是一味追求起身速度，而是逐步增強腿部力量及平衡能力。

除了運動，攝取足夠蛋白質也有助維持肌肉。高崇蘭以每公斤體重約攝取1公克蛋白質為例，體重70公斤者，每天約需70公克，但實際需求仍須依健康狀況調整。肌肉流失與骨質疏鬆可能同時發生，部分長者身高變矮、駝背，與骨質疏鬆造成的脊椎壓迫性骨折有關。

下背痛與頸椎疼痛則是另一項常見問題。多數下背痛未必能找到明確原因，但若伴隨下肢明顯無力、新發生的大小便功能障礙，可能涉及神經壓迫，應立即就醫。高崇蘭分享，一80多歲長者因排尿困難接受攝護腺手術，症狀卻未改善，後來才發現是嚴重椎間盤突出壓迫神經。長時間使用手機、電腦及姿勢不良，也可能增加頸部與腰背不適，平時應注意背部支撐、避免久坐，並透過適當伸展及肌力訓練維持身體功能。

高崇蘭提醒，預防肌少症應及早開始並持續運動，即使年過50歲，仍可透過適合自己的訓練維持肌力與行動能力，降低日後失能風險。