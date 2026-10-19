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奇諾谷商會年度博覽會 逾65家企業機構展示在地服務

記者啟鉻／奇諾岡報導
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奇諾谷商會成員、服裝企業家苗廣耀（右一）、商會會長Zeb Welborn （中）...
奇諾谷商會成員、服裝企業家苗廣耀（右一）、商會會長Zeb Welborn （中），以及商會成員Raj Thakur（左一）合影。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

奇諾谷商會在奇諾岡舉辦2026年商業博覽會，超過65家企業與機構展示在地服務，並透過表演、互動與抽獎促進商業交流。

加州奇諾谷商會（Chino Valley Chamber of Commerce）17日舉辦2026年商業博覽會，在奇諾岡市中心商業步行街舉辦，逾65家當地企業、非營利組織及公共機構，透過攤位展示、現場表演、互動活動及抽獎，讓居民認識社區商家提供的產品與服務，為企業創造交流與拓展客源的機會。

博覽會於當日上午10時至下午3時在The Shops at Chino Hills舉辦，並以秋季豐收為主題，現場安排季節性布置、贈品及多項互動活動。華人服裝企業家苗廣耀與家人，還有部分家長和學生一起參加博覽會，並在現場義賣服裝，善款全部捐贈奇諾谷學區小學Wickman Elementary。

華人企業家苗廣耀與家人，還有部分家長和學生一起參加博覽會，並在現場義賣服裝，善款...
華人企業家苗廣耀與家人，還有部分家長和學生一起參加博覽會，並在現場義賣服裝，善款全部捐贈奇諾谷學區小學Wickman Elementary。（記者啟鉻／攝影）

商會現任會長Zeb Welborn表示，商業博覽會的主要目的，是將地方企業聚集在一起，讓業者有機會認識其他商家、分享資源，並探索未來合作的可能性。透過建立更緊密的商業網絡，不僅能協助企業成長，也有助於強化地方經濟。

根據商會發布的活動資料，2026年博覽會匯集不同產業的企業與機構，涵蓋醫療保健、牙科、金融保險、房地產、教育、家居裝修、能源、旅遊及其他社區服務。參展單位包括好市多、大統華（T&T超市）。

除商業展示外，活動也安排全天舞台節目，包括現場音樂、高中舞蹈表演、青年音樂演出、啦啦隊及其他才藝節目。Rebel Ranch則帶來動物展示與小型親近動物活動，增加親子參與的樂趣；參展商也準備食品、贈品及抽獎獎品。

精華 FAQ

  • 商會希望把地方企業聚集在一起，讓業者互相認識、分享資源，並探索未來合作機會，同時也藉此強化社區連結與地方經濟發展。

  • 現場有攤位展示、舞台節目、現場音樂、學生表演、互動活動、動物展示、食品贈品與抽獎等，讓民眾能一次認識多元在地服務。

  • 參展單位包含好市多與大統華等，另有華人服裝企業家苗廣耀與家人義賣服裝，所得全數捐給奇諾谷學區的Wickman Elementary。

加州 學區 華人

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