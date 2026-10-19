奇諾谷商會年度博覽會 逾65家企業機構展示在地服務

奇諾谷商會成員、服裝企業家苗廣耀（右一）、商會會長Zeb Welborn （中），以及商會成員Raj Thakur（左一）合影。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 奇諾谷商會在奇諾岡舉辦2026年商業博覽會，超過65家企業與機構展示在地服務，並透過表演、互動與抽獎促進商業交流。

南加州 奇諾谷商會（Chino Valley Chamber of Commerce）17日舉辦2026年商業博覽會，在奇諾岡市中心商業步行街舉辦，逾65家當地企業、非營利組織及公共機構，透過攤位展示、現場表演、互動活動及抽獎，讓居民認識社區商家提供的產品與服務，為企業創造交流與拓展客源的機會。

博覽會於當日上午10時至下午3時在The Shops at Chino Hills舉辦，並以秋季豐收為主題，現場安排季節性布置、贈品及多項互動活動。華人 服裝企業家苗廣耀與家人，還有部分家長和學生一起參加博覽會，並在現場義賣服裝，善款全部捐贈奇諾谷學區 小學Wickman Elementary。

華人企業家苗廣耀與家人，還有部分家長和學生一起參加博覽會，並在現場義賣服裝，善款全部捐贈奇諾谷學區小學Wickman Elementary。（記者啟鉻／攝影）

商會現任會長Zeb Welborn表示，商業博覽會的主要目的，是將地方企業聚集在一起，讓業者有機會認識其他商家、分享資源，並探索未來合作的可能性。透過建立更緊密的商業網絡，不僅能協助企業成長，也有助於強化地方經濟。

根據商會發布的活動資料，2026年博覽會匯集不同產業的企業與機構，涵蓋醫療保健、牙科、金融保險、房地產、教育、家居裝修、能源、旅遊及其他社區服務。參展單位包括好市多、大統華（T&T超市）。

除商業展示外，活動也安排全天舞台節目，包括現場音樂、高中舞蹈表演、青年音樂演出、啦啦隊及其他才藝節目。Rebel Ranch則帶來動物展示與小型親近動物活動，增加親子參與的樂趣；參展商也準備食品、贈品及抽獎獎品。