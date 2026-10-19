從愛畫畫到登上漫畫 南加8歲華童爭當超級英雄

鑽石吧8歲華裔男童Clayton參加「Stan Lee's Super Kid」比賽，爭取化身漫畫英雄。圖為以他喜愛的黑豹為主題製作的數位創作圖。（Carrie Chen提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州8歲華裔男童陳宣宇因熱愛畫畫參加「Stan Lee's Super Kid」比賽，盼能化身漫畫英雄，也讓漫畫世界出現更多華裔面孔。

南加 州鑽石吧 8歲華裔 男孩陳宣宇（Clayton）喜歡畫畫，也夢想成為超級英雄。他近日參加2026年「Stan Lee's Super Kid」比賽，若能獲選，就有機會以自己為原型，成為Stan Lee Universe漫畫中的英雄角色。母親Carrie Chen表示，參賽不只是追夢，也希望讓漫畫世界多一個華裔面孔，鼓勵更多華裔孩子勇敢展現自己。

陳宣宇目前就讀鑽石吧Pantera小學，個性有些害羞，喜歡畫畫、黏土及各類手作。Carrie表示，兒子平時喜歡自己鑽研，看到感興趣的YouTube繪畫教學影片，就會坐在電視前，一邊觀看、一邊跟著畫。他沒有固定只畫某一類題材，作品多偏向可愛風格，看到喜歡的圖案便想動手嘗試。

Clayton喜歡畫畫及手作，圖為他專注組裝模型車，享受動手創作的樂趣。（Carrie Chen提供）

這次參賽，也源自他對畫畫的興趣。Carrie表示，最初注意到活動時，並沒有想得太複雜，只覺得比賽結合漫畫，又有機會讓孩子到動漫展看看，是一次有趣的體驗，便鼓勵兒子參加。對喜歡創作的宣宇而言，從畫出自己喜歡的人物，到有機會成為漫畫角色，讓這場比賽多了一份期待。

Carrie表示，黑豹（Black Panther）讓兒子印象深刻，覺得角色很帥，也希望成為像黑豹一樣的英雄。在宣宇的理解中，超級英雄最吸引人的地方，是能夠幫助別人、保護自己所愛的人。

在家人提供的參賽介紹中，宣宇欣賞黑豹的勇敢、智慧，以及遇事保持冷靜的特質。如果能選擇一種超能力，他希望擁有保護與治癒他人的力量，讓家人朋友平安，也能幫助受傷或正經歷困難的人。

Carrie說，兒子在日常生活中也是會體貼、幫忙的小朋友，在家會協助媽媽。她在分享兒子故事時表示，最讓自己感動的，是孩子相信真正的英雄不一定需要超能力，只要願意善待他人、幫助別人，遇到困難不輕易放棄，每個人都可以成為生活中的英雄。

這場比賽的特別之處，在於參賽孩子有機會真正走進漫畫世界。根據官方介紹，由漫畫編劇與藝術家組成的團隊，把冠軍得主現實生活中的個人特質轉化為超級英雄設定，成為限量版Stan Lee Universe漫畫主角。團隊另將選出一名參賽者，與冠軍一同化身漫畫角色。

Carrie坦言，既然參賽，當然也希望能贏。不過，拍照、錄影及準備參賽資料，已讓兒子獲得不少新鮮體驗。她表示，她更重視孩子在過程中有參與感，能親自準備、嘗試介紹自己。