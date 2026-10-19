洛杉磯佳音社感恩餐會 啟動「慈母手中線」系列影片活動

社長鄒王見山夫婦半個世紀攜手支持佳音社。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯佳音社舉辦感恩餐會，感謝長年義工與支持者，並宣布以「慈母手中線」系列影片擴大母愛與家庭主題創作，持續以多元媒體傳遞真善美。

洛杉磯 佳音社17日舉辦感恩餐會，邀集數十名義工、親友及長期支持者齊聚一堂，回顧多年來的服務歷程，同時宣布啟動「慈母手中線」系列影片活動，將多年來舉辦的母親節 活動延伸至電影、短片及短視頻創作，以更多元的影像形式，持續記錄母親、家庭與生命故事。

洛杉磯佳音社17日舉辦感恩餐會，邀集數十名義工、親友及長期支持者齊聚一堂。（記者張宏／攝影）

佳音社每次舉辦活動都有多名義工積極出錢出力跑前跑後，現場還有義工帶著腿傷參與。社長鄒王見山表示，佳音社至今已有51年歷史，回想自己兩名女兒年幼時因父母投入佳音社工作，家中常有訪客上門，有時會覺得父母沒有足夠時間陪伴自己，甚至曾有排斥心裡。隨著女兒長大各有所成，大女兒在生日時曾留言給她，表示自己開始明白人生需要有意義，也慢慢理解父母為何長年投入相關工作。這番話令她深受感動，父母言傳身教可能需多年才能在子女生命中展現影響。這也是舉辦感恩餐會重要意義之一，透過彼此分享與鼓勵，讓更多家庭重新思考生命、愛與信仰的價值。

感恩餐會上為多年支持者頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

佳音社外展經理徐斌負責影片製作，他表示，「慈母手中線」是佳音社多年來持續推動的重要活動，他們計畫進一步拓展該品牌，不再局限於年度活動，而是以母愛、家庭之愛為主題，製作一系列電影及短影音，透過不同媒體持續傳遞家庭關懷。部分節目已透過相關廣播和社交網絡如喜馬拉雅、抖音等平台傳播至中國大陸等地區，希望藉由不同形式的媒體，將有益於家庭及社會的內容分享給更多人。

洛杉磯佳音社17日舉辦感恩餐會。（記者張宏／攝影）

首批推出的作品包括電影《三遷》、短片《你養我小 我陪你老》及數部以母親與家庭為主題的AI短視頻，視頻雖具有基督信仰的價值根基，卻不刻意強調宗教標籤，而是以愛、母親與家庭為切入點，讓觀眾更容易接受其中所傳達的真善美。除拍攝短視頻，佳音社還計畫於年底舉辦小型音樂會，讓這個進入半世紀的義工組織繼續保持活力和生命力。