我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

躍居數據中心重鎮 亞利桑納用電急增

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
資料中心版圖急速擴張，用電需求同步暴增，亞利桑納州已躍升為全美最受矚目的資料中心...
資料中心版圖急速擴張，用電需求同步暴增，亞利桑納州已躍升為全美最受矚目的資料中心樞紐之一。示意圖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

亞利桑納州因數據中心密集擴張成為全美新樞紐，現有與規畫中的設施將大幅推升用電需求，並帶動可觀就業與經濟產值。

ABC 15新聞網報導，從東谷到Buckeye，數據中心版圖急速擴張，用電需求同步暴增，亞利桑納州已躍升為全美最受矚目的數據中心樞紐之一，且規模最龐大的旗艦開發案，甚至尚未正式動工。

根據產業網站「美國數據中心地圖」（US Data Center Map）統計，全美目前共有5098座數據中心，其中維吉尼亞州德州各占約12%，加州、俄亥俄州、喬治亞州及亞利桑納州緊隨其後。

目前全美營運中的數據中心耗電量約為49百萬瓩（GW），已達亞利桑納州總發電量的三倍。然而，全美目前已規畫或興建中的1600座新設施規模更為驚人，預估總用電需求將高達346百萬瓩，相當於亞利桑納州現有發電總量的20倍以上。

亞利桑納州境內目前共有182座數據中心，其中107座正運轉中、16座興建中，另有53座進入規畫階段。

該州現役設施多屬中小型規模，合計耗電量為1.8百萬瓩。然而，後續規畫中的設施將再注入9百萬瓩的用電需求，使全州相關總用電量突破12百萬瓩—相當於目前整個亞利桑納州的全州總用電量。

地理分布上，亞利桑納州多數數據中心座落於鳳凰城都會區外圍。在遠東谷地區，Meta、NTT、Apple及EdgeConneX四大園區緊鄰而立；在錢德勒南部，則有以CyrusOne為首的聚落；位於西谷的Goodyear Airpark一帶，Microsoft與Stream亦在此布局。

而未來規模最龐大的建案將落腳Buckeye，當地規畫中的兩座園區，各自的預估耗電量皆將突破1百萬瓩。

大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）估算，數據中心產業在過去十年間為該州創造10萬8000個就業機會，帶動110億元的經濟產值，並貢獻全州近半數的經濟增長。

精華 FAQ

  • 因為數據中心在東谷、Buckeye等地快速聚集，園區規模持續擴大，帶動用電需求暴增，使亞利桑納州躍升為全美最受矚目的數據中心樞紐之一。

  • 全州共有182座數據中心，其中107座已營運、16座興建中、53座處於規畫階段，且多數集中在鳳凰城都會區外圍，形成多個大型聚落。

  • 現有設施耗電約1.8百萬瓩，未來規畫案再增9百萬瓩，總需求將破12百萬瓩；同時產業十年創造10萬8000個工作，帶來110億元產值。

德州 喬治亞州 維吉尼亞州

上一則

情緒不好?每天這樣做20秒 就能改善

下一則

數據商握有你超過千條個資 賣給廠商誘消費

延伸閱讀

台半導體業家登啟用亞利桑納廠 董座揭人才是最大挑戰

台半導體業家登啟用亞利桑納廠 董座揭人才是最大挑戰
新聞幕後/台積電轉向德州 因亞利桑納州態度丕變...

新聞幕後/台積電轉向德州 因亞利桑納州態度丕變...
台積電衝先進製程 台美大進擊

台積電衝先進製程 台美大進擊

喬州數據中心 2030後成長估將急劇放緩

喬州數據中心 2030後成長估將急劇放緩
開發商祭1萬元抵稅優惠 爭取居民同意興建超大型數據中心

開發商祭1萬元抵稅優惠 爭取居民同意興建超大型數據中心
加州、亞利桑納華人聚居城市 獲評最適孩子成長前五

加州、亞利桑納華人聚居城市 獲評最適孩子成長前五

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境