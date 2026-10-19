躍居數據中心重鎮 亞利桑納用電急增

資料中心版圖急速擴張，用電需求同步暴增，亞利桑納州已躍升為全美最受矚目的資料中心樞紐之一。示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 亞利桑納州因數據中心密集擴張成為全美新樞紐，現有與規畫中的設施將大幅推升用電需求，並帶動可觀就業與經濟產值。

ABC 15新聞網報導，從東谷到Buckeye，數據中心版圖急速擴張，用電需求同步暴增，亞利桑納州已躍升為全美最受矚目的數據中心樞紐之一，且規模最龐大的旗艦開發案，甚至尚未正式動工。

根據產業網站「美國數據中心地圖」（US Data Center Map）統計，全美目前共有5098座數據中心，其中維吉尼亞州 與德州 各占約12%，加州、俄亥俄州、喬治亞州 及亞利桑納州緊隨其後。

目前全美營運中的數據中心耗電量約為49百萬瓩（GW），已達亞利桑納州總發電量的三倍。然而，全美目前已規畫或興建中的1600座新設施規模更為驚人，預估總用電需求將高達346百萬瓩，相當於亞利桑納州現有發電總量的20倍以上。

亞利桑納州境內目前共有182座數據中心，其中107座正運轉中、16座興建中，另有53座進入規畫階段。

該州現役設施多屬中小型規模，合計耗電量為1.8百萬瓩。然而，後續規畫中的設施將再注入9百萬瓩的用電需求，使全州相關總用電量突破12百萬瓩—相當於目前整個亞利桑納州的全州總用電量。

地理分布上，亞利桑納州多數數據中心座落於鳳凰城都會區外圍。在遠東谷地區，Meta、NTT、Apple及EdgeConneX四大園區緊鄰而立；在錢德勒南部，則有以CyrusOne為首的聚落；位於西谷的Goodyear Airpark一帶，Microsoft與Stream亦在此布局。

而未來規模最龐大的建案將落腳Buckeye，當地規畫中的兩座園區，各自的預估耗電量皆將突破1百萬瓩。

大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）估算，數據中心產業在過去十年間為該州創造10萬8000個就業機會，帶動110億元的經濟產值，並貢獻全州近半數的經濟增長。