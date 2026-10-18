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退休男三陷殺豬盤 家人攔不住

編譯陳盈霖╱綜合報導
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男子盧克不斷遭遇網路愛情詐騙。（示意圖，Pexels）
男子盧克不斷遭遇網路愛情詐騙。（示意圖，Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

北加州退休工人盧克先後陷入多次殺豬盤愛情詐騙，幾乎賠光積蓄並險些抵押房屋，家屬與媒體介入後才揭露真相，但他仍持續相信新網友。

ABC 7電視台報導，北加州退休市府園藝工人盧克（Adan Look），去年遭網路愛情詐騙損失數十萬元後，再度落入相同騙局，一度險些抵押房屋籌款，直到ABC7電視台新聞節目「7 On Your Side」介入才被揭穿。如今他又結識第三名「網路女友」，家人憂心詐騙惡夢再度重演。

據悉，盧克透過臉書結識名叫Annie的女子，聲稱靠投資加密貨幣賺了數百萬元，承諾未來兩人可在夏威夷共築愛巢。盧克信以為真，陸續將錢匯入亞洲，直到畢生積蓄50萬元都被騙走，才驚覺落入「殺豬盤」（Pig Butchering）愛情投資騙局。

慘痛教訓並未讓他警覺。不久他又愛上自稱美軍醫護人員薇琪（Vicky）的網友。這次7 On Your Side決定介入。

薇琪告訴盧克，自己是駐紮科威特的美軍戰地醫護人員，四年後退伍，兩人就能在一起。但盧克的兒子強納森（Jonathan Look）心想︰「我簡直不敢相信，他（父親）馬上又陷入相同的詐騙，手法與去年發生的事情如出一徹。」

然而，當薇琪傳訊息給盧克說「親愛的，沒有任何事情能把我們分開。」他又自覺陷入熱戀。兩人從今年2月起開始聊天。盧克相信這次戀情與安妮不同。「我有一張她穿軍服的照片，那不是P圖的。」

強納森說︰「我看到一些可疑交易，如購買上千元禮卡等。」盧克還曾三度匯款2000元，給一位名叫Priscilla的人，薇琪聲稱該人是外交官。然美國銀行因將該帳戶標記為警示帳戶，盧克未能成功匯款。於是，他改透過Zelle轉帳1000元；又買1000元蘋果禮卡。強納森說，「我打電話給好幾家蘋果商店，告訴他們『某某人很快就會來買禮卡，請阻止他，他正遭遇詐騙。』」

接著，薇琪聲稱，只要支付4萬5000元給指揮官，就能立刻退伍。盧克再次努力籌錢。強納森說︰「當時他的50萬元房屋抵押貸款已預先批准。我打電話給貸款專員，告訴他『這人正遭詐騙』。」

但盧克認為兒子只想抹黑她。接受7 On Your Side採訪時，他還拿出一束花，稱「這是薇琪送來的」，卡片上寫著「我迫不及待想投入你的懷抱，我的國王。」花店老闆接受訪問時稱︰「這束花是透過我們網路下單，直到花送達後，我們才發現信用卡是偷來的。」

最後，7 On Your Side安排盧克與Operation Shamrock反詐騙調查人員韋斯特（Erin West）見面。

節目團隊找到薇琪給盧克其中一張一模一樣的照片。發現該照片出現在一個成人交友網站上，且用的是另一個名字。團隊又聯繫美軍，軍方表示，他們極有把握確認，並無薇琪這個名字的現役軍人。至此，盧克終於明白自己是被鎖定的目標。

然而，事實證明，甜蜜的謊言會蒙蔽人心。沒過多久，盧克又在網上認識「蘇西」（Suzy），再次相信「這次是真的。」由於接連發生這類事件，盧克與強納森關係出現裂痕。當親人執意匯款給詐騙者時，家屬能採取的阻止措施有限。依法規定，若未取得受害者本人同意，家人無法直接介入其財物決定。

精華 FAQ

  • 他透過臉書結識自稱Annie的女子，對方宣稱靠加密貨幣賺了數百萬元，並描繪夏威夷共築愛巢的未來，讓他陸續匯款到亞洲，最後損失50萬元才醒悟。

  • Vicky假稱是駐科威特的美軍醫護人員，先要他匯款給所謂外交官Priscilla，又要求支付4萬5000元讓她退伍，盧克因此多次轉帳、買禮卡，還差點辦房貸。

  • 兒子Jonathan先後聯絡銀行、蘋果商店和貸款專員阻止交易，7 On Your Side也介入查證，發現照片來自成人交友網站且美軍無此現役人員，確認整起事件是詐騙。

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