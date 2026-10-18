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洛杉磯斥資6000萬 第六街PARC工程延誤 延至2027年啟用

編譯陳盈霖／綜合報導
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斥資6000萬元的第六街PARC公園，將延至2027年開放。（洛市官網）
斥資6000萬元的第六街PARC公園，將延至2027年開放。（洛市官網）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯斥資打造的第6街PARC大型公園因設施安裝時程調整而延誤，啟用時間延至2027年初，周邊治安與遊民問題也加深居民對維護管理的疑慮。

紐約郵報報導，又是一個勞民傷財的建設計畫？洛杉磯斥資6000萬元打造的「第六街PARC」（Sixth Street PARC）大型公園，原訂今年秋季開放，因工程延誤，延至2027年初才會啟用。然周邊治安、遊民及破壞問題，也引發居民對公園未來管理的憂慮。

這座備受各界關注期待的公園占地12畝，位於於問題頻傳的第六街高架橋下，2023年動工，目標是將洛杉磯最具辨識度的基礎建設之一，第六街高架橋下方及周邊土地，改造成一作大型都會休閒公園。園內規畫多項設施。

PARC代表「公園、藝術、河川與連結」（Arts、River & Connectivity）。相關單位希望這座新的休憩園地，能替長期缺乏綠地的播又岡（Boyle Heights）及藝術區（Arts District）居民提供更多綠意盎然的空間。

然而，這項一度號稱斥資8200萬元，被形容為城市「綠洲」的大型公園興建工程，如今未能如期啟用。洛市工程局傳播主任尼米克（Many Nemick）告訴LA Local，延誤的原因主要是兒童遊樂設施安裝時程有所調整。

與此同時，當地居民也開始擔憂，這座距離問題嚴重「遊民巷」（Skid Row）不遠的新公園，市府是否有能力維持其安全與清潔。他們擔心，納稅人投入鉅資打造的綠洲，可能很快淪為犯罪頻傳、露宿者占領的新據點。

「DTLA Insider」一則近期在Instagram瘋傳的貼文中，質疑公園未來究竟該如何維護，引發數百則回應。文中寫道，「現在已有無家可歸者在使用那裡了，多處被塗鴉。」部分網友悲觀地將這項工程稱之為「下一個麥克阿瑟公園」或「麥克阿瑟公園2.0」（MacArthur Park 2.0）。

還有一名持懷疑態度的網友在Reddit串文︰「看看當地人把那座新橋糟蹋成什麼樣子，新公園以後恐怕也會變成人間地獄。」

據悉，造價高達5億8800萬元的第六街高架橋2022年啟用後，成了塗鴉、街頭飆車聚會（Street Takeovers）及破壞行為的熱門地點。橋上的銅線也曾被偷，導致大橋最具代表性的燈光無法運作。

精華 FAQ

  • 這座位於第6街高架橋下、占地12畝的公園原訂今年秋季開放，但因工程延誤，最新啟用時間已延至2027年初。市府表示，主要原因是兒童遊樂設施安裝時程有所調整。

  • PARC代表「公園、藝術、河川與連結」，市府希望把高架橋下方土地改造成大型都會休閒公園，為長期缺乏綠地的Boyle Heights與Arts District居民提供更多綠意與休憩空間。

  • 居民擔心公園鄰近問題嚴重的Skid Row，若缺乏有效維護，可能很快出現塗鴉、無家可歸者聚集與犯罪問題，甚至淪為另一個「MacArthur Park 2.0」。

遊民 洛杉磯

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