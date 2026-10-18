陳玲華接任世華總會長 卓榮泰監交

行政院長卓榮泰（中）監交，卸任總會長林淑敏（左）與新任總會長陳玲華（右）進行印信交接。（讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 世界華人工商婦女企管協會舉行第14屆總會長交接，陳玲華接棒並提出永續、永善、永創新願景，卓榮泰到場肯定世華連結台灣與國際的角色。

世界華人工商婦女企管協會16日在台北舉行第14屆全球總會長交接典禮，由陳玲華接任總會長，行政院長卓榮泰 到場監交。卸任總會長林淑敏宣布，世華全球分會已達100個，寫下組織發展新里程碑。南加州 、大洛杉磯及橙縣 三個分會共64名代表專程赴台，共同見證交接。

林淑敏（左）、陳玲華（右）與嘉賓在台上牽手高舉，象徵世華薪火傳承。（讀者提供）

典禮結合僑務委員會晚宴舉行，吸引約千名海內外會員及嘉賓參與。卓榮泰見證新舊任總會長印信交接，並頒發第11屆華冠獎，表揚10位得獎女性，包括來自南加州的羅麗惠。

陳玲華（中）與親友在第13、14屆總會長交接典禮上合影。（讀者提供）

卓榮泰致詞肯定林淑敏任內積極推動公益活動，並期許陳玲華帶領世華拓展國際影響力，促進台灣與海外僑界的經貿交流。他也肯定世華會員在各國商界及公益領域的貢獻，認為世華是連結台灣與國際社會的重要橋樑。

世華新任總會長陳玲華在交接典禮上提出「永續、永善、永創新」三大願景，將以連繫化、國際化、世代化及數位化推動會務，帶領全球百個分會邁向新階段。（讀者提供）

陳玲華表示，世華成立30多年來，從台灣逐步走向世界，全球組織的成長有賴歷屆總會長及會員長期耕耘。未來她將秉持「傳承、感恩、創新」精神，以「永續、永善、永創新」為三大願景，朝連繫化、國際化、世代化及數位化四個方向推動會務，加強各洲分會聯繫，透過資源整合、經驗交流及商機媒合，協助會員拓展事業，讓世華不僅是凝聚女性企業家情誼的平台，也成為各地會員相互支持、共同成長的網絡。陳玲華引用「獨行快，眾行遠」，強調世華的發展仰賴全球會員共同努力。

世華第14屆執行團隊上台亮相。（讀者提供）

新一屆領導團隊成員來自亞洲、歐洲及美洲，六位副總會長分別為日本的俞秀霞、維也納的張春娟、泰國的林何佩娟、北德州的王寶玲、亞特蘭大的邱婷蘭，以及翁素蕙。徐孟榆擔任監事長、楊素真擔任執行長、張翠娥擔任財務長、張敬婕擔任資訊長、林美玲擔任國際秘書長、林瑟宜擔任副秘書長，另有15位副執行長協助推動會務。典禮也頒發新任榮譽國際事務顧問、顧問團隊及執行團隊就任證書。