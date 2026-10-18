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南加1周5起野火 橙縣至少6民宅受損 2消防員受傷

記者啟鉻／綜合報導
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Norte Fire於16日上午11時30分過後，在聖克里門提市最北端附近發生。...
Norte Fire於16日上午11時30分過後，在聖克里門提市最北端附近發生。強勁的聖塔安那焚風助長火勢，截至17日上午，火場面積約570英畝。(橙縣消防局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州1周內爆發5起野火，強烈聖塔安那焚風推升火勢，橙縣Norte Fire已造成民宅損失與消防員受傷，當局並持續發布疏散令與紅旗警告。

據KTLA電視新聞報導，南加州一周接連爆發五起野火，強勁的聖塔安那焚風（Santa Ana winds）加劇火勢蔓延，多地發布疏散令。其中，橙縣聖克里門市（San Clemente）的Norte Fire燃燒面積達570英畝，至少六棟房屋受損或被燒毀，兩名消防員受傷；位於聖地牙哥縣的Henderson Fire規模最大，燃燒面積已達3132英畝。當局提醒，紅旗（Red Flag）警告持續生效期間，南加州仍面臨高度野火風險。

據加州消防廳（Cal Fire）資料，Norte Fire於16日上午11時30分過後，在聖克里門市最北端、Portico Del Norte與Eminencia Del Norte交界附近發生。強勁的聖塔安那焚風助長火勢，短短數小時內，燃燒面積便從最初的10英畝迅速擴大至數百英畝。截至17日上午，火場面積約570英畝，火勢控制率為5%。

橙縣消防局表示，起火地點周邊多棟住宅受到波及。截至17日上午，至少六棟房屋受損或被燒毀，另有2名消防員在滅火行動中受傷。當局已發布疏散令，相關命令仍然有效。

Bryson Fire於15日下午4時40分左右，在洛杉磯縣馬里布（Malibu）地區的Encinal Canyon Road附近發生。強風吹襲增加消防人員控制火勢的難度，當局也針對附近山坡住宅區發布疏散令。不過，火勢控制工作已有進展。根據加州消防廳17日清晨發布的消息，野火的燃燒面積維持在147英畝，火勢控制率已達52%。

Norte Fire與Bryson Fire是本周稍晚南加爆發的五起野火中的兩起，另外三起分別為Henderson Fire、Scales Fire及Peak Fire。

此外，紅旗警告持續生效。紅旗警告代表氣象條件有利於野火發生及迅速蔓延，強風、乾燥環境等因素可能使火勢更難控制。

精華 FAQ

  • 南加州1周內共爆發5起野火，火勢之所以迅速蔓延，主因是強勁的聖塔安那焚風。這種乾熱強風不僅助長延燒，也讓消防滅火與控制難度大增。

  • Norte Fire燃燒面積約570英畝，火勢控制率僅5%。截至17日上午，至少6棟房屋受損或被燒毀，另有2名消防員在救火過程中受傷，疏散令仍在生效。

  • 文中還提到洛杉磯縣馬里布的Bryson Fire，面積147英畝、控制率52%，以及聖地牙哥縣的Henderson Fire達3132英畝，另有Scales Fire與Peak Fire；紅旗警告也持續生效。

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