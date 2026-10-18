我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

世界日報樂齡生活展熱鬧登場 銀髮族滿載而歸

記者楊青╱艾爾蒙地報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
等待入場的民眾排成長龍。（記者楊青╱攝影）
等待入場的民眾排成長龍。（記者楊青╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

世界日報2026樂齡生活展在洛杉磯洛僑文教中心登場，結合講座、義診、攤位與表演，吸引數百名銀髮族熱情參與並滿載而歸。

世界日報「2026樂齡生活展」17日在洛杉磯華僑文教服務中心登場，連續四個小時的活動好戲連台，健康講座、健保資訊、現場義診、旅遊分享與趣味互動以及500份伴手禮袋和多輪好禮大抽獎，知識、資訊、獎品，還有開心和快樂，銀髮族滿載而歸。

洛僑文教中心當天上午不到10時已大排長龍，從中心到室外蜿蜒100多米，數百民眾在生活展登場前領到愛心和資訊滿滿的禮品袋。當天參展的十多個攤位人頭湧湧，工作人員耐心回答長者各種問題，海量資訊和各種精美贈品裝滿大包小包；角聲醫療中心的現場義診同樣門庭若市，數十位醫生、護士和醫學院學生提供十餘項免費服務，短短兩小時湧進數百人潮。

當天的五場晚年規劃和醫療保險講座吸引大批民眾旁聽，現場幾乎座無虛席。駿熹醫療保險服務以及安聯健保、長康健保（SCAN Health Plan）設置的服務攤位，同樣獲得許多光顧。此外，華美假期以及佳信健保的講座，從保險和醫師的選擇到年長者出遊旅行的方方面面，都面面俱到。

輕鬆自然的元極舞和淳樸熱情的土風舞，將當天上下午的活動無縫隙連接。現場高潮迭起，活力四射。

世界日報「2026銀髮樂齡生活展」11月14日（周六）還有一場，地點在「哈仙達岡社區中心」，活動時間為上午10時至下午3時。

等待入場的民眾排成長龍。（記者楊青╱攝影）
等待入場的民眾排成長龍。（記者楊青╱攝影）

未開場，先領禮物。（記者楊青╱攝影）
未開場，先領禮物。（記者楊青╱攝影）

樂齡展上世界日報準備的數百份禮物袋分發給民眾。（記者楊青╱攝影）
樂齡展上世界日報準備的數百份禮物袋分發給民眾。（記者楊青╱攝影）

5場專題講座吸引大批民眾旁聽。（記者楊青╱攝影）
5場專題講座吸引大批民眾旁聽。（記者楊青╱攝影）

各家攤位前人頭湧湧。（記者楊青╱攝影）
各家攤位前人頭湧湧。（記者楊青╱攝影）

樂齡展上世界日報準備的數百份禮物袋分發給民眾。（記者楊青╱攝影）
樂齡展上世界日報準備的數百份禮物袋分發給民眾。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，開場前就大排長龍，現場攤位、講座與義診都十分熱絡，整體氣氛熱鬧又充滿互動。

  • 現場安排健康講座、醫療保險資訊、免費義診、旅遊分享與趣味互動，讓長者一次獲得健康、保險與生活規劃等多方面實用資訊。

  • 下一場將於11月14日周六上午10時至下午3時，在哈仙達岡社區中心舉行，民眾可前往現場參與各項講座、服務與活動。

銀髮族 世界日報 洛杉磯

上一則

世報樂齡展／福樂紀念公園提醒 晚年完善規劃 家人也安心

下一則

陳玲華接任世華總會長 卓榮泰監交

延伸閱讀

世報銀髮展10月17日登場 有多場講座與好禮

世報銀髮展10月17日登場 有多場講座與好禮
銀髮樂齡展/免費義診、講座、抽獎一次滿足

銀髮樂齡展/免費義診、講座、抽獎一次滿足
角聲醫療中心 銀髮樂齡展免費健檢送禮包

角聲醫療中心 銀髮樂齡展免費健檢送禮包
駿熹醫療保險公司 10月17日、11月14日解析紅藍卡計畫

駿熹醫療保險公司 10月17日、11月14日解析紅藍卡計畫
銀髮樂齡展攤位/福全健保 來電獲中文醫療保險指南

銀髮樂齡展攤位/福全健保 來電獲中文醫療保險指南
銀髮樂齡展攤位/美華保險 一對一諮詢 選合適方案

銀髮樂齡展攤位/美華保險 一對一諮詢 選合適方案

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨