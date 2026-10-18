世界日報樂齡生活展熱鬧登場 銀髮族滿載而歸
世界日報2026樂齡生活展在洛杉磯洛僑文教中心登場，結合講座、義診、攤位與表演，吸引數百名銀髮族熱情參與並滿載而歸。
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世界日報2026樂齡生活展在洛杉磯洛僑文教中心登場，結合講座、義診、攤位與表演，吸引數百名銀髮族熱情參與並滿載而歸。
世界日報「2026樂齡生活展」17日在洛杉磯華僑文教服務中心登場，連續四個小時的活動好戲連台，健康講座、健保資訊、現場義診、旅遊分享與趣味互動以及500份伴手禮袋和多輪好禮大抽獎，知識、資訊、獎品，還有開心和快樂，銀髮族滿載而歸。
洛僑文教中心當天上午不到10時已大排長龍，從中心到室外蜿蜒100多米，數百民眾在生活展登場前領到愛心和資訊滿滿的禮品袋。當天參展的十多個攤位人頭湧湧，工作人員耐心回答長者各種問題，海量資訊和各種精美贈品裝滿大包小包；角聲醫療中心的現場義診同樣門庭若市，數十位醫生、護士和醫學院學生提供十餘項免費服務，短短兩小時湧進數百人潮。
當天的五場晚年規劃和醫療保險講座吸引大批民眾旁聽，現場幾乎座無虛席。駿熹醫療保險服務以及安聯健保、長康健保（SCAN Health Plan）設置的服務攤位，同樣獲得許多光顧。此外，華美假期以及佳信健保的講座，從保險和醫師的選擇到年長者出遊旅行的方方面面，都面面俱到。
輕鬆自然的元極舞和淳樸熱情的土風舞，將當天上下午的活動無縫隙連接。現場高潮迭起，活力四射。
世界日報「2026銀髮樂齡生活展」11月14日（周六）還有一場，地點在「哈仙達岡社區中心」，活動時間為上午10時至下午3時。
活動在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，開場前就大排長龍，現場攤位、講座與義診都十分熱絡，整體氣氛熱鬧又充滿互動。 現場安排健康講座、醫療保險資訊、免費義診、旅遊分享與趣味互動，讓長者一次獲得健康、保險與生活規劃等多方面實用資訊。 下一場將於11月14日周六上午10時至下午3時，在哈仙達岡社區中心舉行，民眾可前往現場參與各項講座、服務與活動。
精華 FAQ
活動在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，開場前就大排長龍，現場攤位、講座與義診都十分熱絡，整體氣氛熱鬧又充滿互動。
現場安排健康講座、醫療保險資訊、免費義診、旅遊分享與趣味互動，讓長者一次獲得健康、保險與生活規劃等多方面實用資訊。
下一場將於11月14日周六上午10時至下午3時，在哈仙達岡社區中心舉行，民眾可前往現場參與各項講座、服務與活動。
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