世界日報樂齡生活展熱鬧登場 銀髮族滿載而歸

等待入場的民眾排成長龍。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 世界日報2026樂齡生活展在洛杉磯洛僑文教中心登場，結合講座、義診、攤位與表演，吸引數百名銀髮族熱情參與並滿載而歸。

世界日報 「2026樂齡生活展」17日在洛杉磯 華僑文教服務中心登場，連續四個小時的活動好戲連台，健康講座、健保資訊、現場義診、旅遊分享與趣味互動以及500份伴手禮袋和多輪好禮大抽獎，知識、資訊、獎品，還有開心和快樂，銀髮族 滿載而歸。

洛僑文教中心當天上午不到10時已大排長龍，從中心到室外蜿蜒100多米，數百民眾在生活展登場前領到愛心和資訊滿滿的禮品袋。當天參展的十多個攤位人頭湧湧，工作人員耐心回答長者各種問題，海量資訊和各種精美贈品裝滿大包小包；角聲醫療中心的現場義診同樣門庭若市，數十位醫生、護士和醫學院學生提供十餘項免費服務，短短兩小時湧進數百人潮。

當天的五場晚年規劃和醫療保險講座吸引大批民眾旁聽，現場幾乎座無虛席。駿熹醫療保險服務以及安聯健保、長康健保（SCAN Health Plan）設置的服務攤位，同樣獲得許多光顧。此外，華美假期以及佳信健保的講座，從保險和醫師的選擇到年長者出遊旅行的方方面面，都面面俱到。

輕鬆自然的元極舞和淳樸熱情的土風舞，將當天上下午的活動無縫隙連接。現場高潮迭起，活力四射。

世界日報「2026銀髮樂齡生活展」11月14日（周六）還有一場，地點在「哈仙達岡社區中心」，活動時間為上午10時至下午3時。

等待入場的民眾排成長龍。（記者楊青╱攝影）

未開場，先領禮物。（記者楊青╱攝影）

樂齡展上世界日報準備的數百份禮物袋分發給民眾。（記者楊青╱攝影）

5場專題講座吸引大批民眾旁聽。（記者楊青╱攝影）

各家攤位前人頭湧湧。（記者楊青╱攝影）

樂齡展上世界日報準備的數百份禮物袋分發給民眾。（記者楊青╱攝影）