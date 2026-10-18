世報樂齡展／角聲醫療中心義診 門庭若市
角聲醫療中心在世界日報樂齡生活展義診現場人潮踴躍，數百位年長者獲得多項免費檢查與社區資源協助，中心也說明其醫療服務與健保支援。
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角聲醫療中心在世界日報樂齡生活展義診現場人潮踴躍，數百位年長者獲得多項免費檢查與社區資源協助，中心也說明其醫療服務與健保支援。
世界日報17日樂齡生活展的角聲醫療中心義診現場門庭若市，數百民眾在短短兩個多小時獲得十多個項目的義診服務。不少年長者表示，當天的免費義診項目相當實用，而且一些項目平常很少有，非常難得，醫務人員的熱情和藹，更是兩個大拇指都不夠給。
角聲醫療中心為此次義診做了充分準備，義診項目豐富，包括口腔健康、握力、血壓、幽門螺旋桿菌等檢查、以及身體組成分析，另外還有各種社區資源提供和講解。在現場跑前跑後的角聲資源與關懷中心主任Alice王表示，他們當天來了20多位醫護人員，大家都放棄了周末，為社區年長者服務。
Alice王表示，雖然很多年長者都有自己的紅藍卡，但每次社區義診依然非常受歡迎，說明年長者對醫療檢查非常重視，尤其是一些醫療保險不給付的檢查項目，最受歡迎。
她表示，角聲醫療中心近年也不斷發展，目前已擴展到七個診所，醫療中心收白卡（Medi-Cal）、紅藍卡（Medicare）和一些HMO健保；沒健保的人可免費協助申請健保，或按收入收費，讓大家在可負擔的情況下得到適當的醫療服務。
義診項目相當多元，包括口腔健康、握力、血壓、幽門螺旋桿菌檢查，以及身體組成分析，另有社區資源提供與相關講解，讓長者一次獲得多項實用服務。 因為不少檢查平常較少有或不在保險給付範圍內，對長者來說很實用又難得；加上醫護人員態度熱情和藹，短短2個多小時就吸引數百民眾參與。 角聲醫療中心近年已擴展到7個診所，接受白卡、紅藍卡與部分HMO健保；沒有健保者可免費協助申請，或依收入收費，讓民眾能負擔得起醫療服務。
精華 FAQ
義診項目相當多元，包括口腔健康、握力、血壓、幽門螺旋桿菌檢查，以及身體組成分析，另有社區資源提供與相關講解，讓長者一次獲得多項實用服務。
因為不少檢查平常較少有或不在保險給付範圍內，對長者來說很實用又難得；加上醫護人員態度熱情和藹，短短2個多小時就吸引數百民眾參與。
角聲醫療中心近年已擴展到7個診所，接受白卡、紅藍卡與部分HMO健保；沒有健保者可免費協助申請，或依收入收費，讓民眾能負擔得起醫療服務。
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