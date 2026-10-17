第5代老闆 5歲就走進Vroman's書店

從祖輩開始一直是書店的忠實讀者，Robert Hoffman（左）和太太接手Vroman's書店，成爲該書店130多年歷史上的第五代老闆。（Vroman's書店提供）

AI摘要 文章摘要整理： Vroman's書店經過2年尋找後，由巴沙迪那出身的Robert Hoffman家族接班，並延續其作為社區文化地標與精神歸屬的價值。

2026年9月，Vroman's書店經過整整兩年的物色，終於找到了它的接班人。書店130多年歷史中從上個世紀延續至今的第五代讀者家族，成了書店的第五代老闆。

Robert Hoffman及其家族近日宣布接手經營Vroman's書店。這位巴沙迪那出生、聖蓋博谷長大的愛書人回憶，他還記得他5歲時第一次走進Vroman's，是媽媽帶他去的；而他的媽媽又是由自己的外祖母、1931至1956年間加州 首位女性高等法院法官Georgia Bullock帶去認識Vroman's書店的。Robert Hoffman說，他之前38年主要在華府 從事公共政策與公共事務工作，但每次回到南加州，都會經常回去Vroman's看看，感受那裡濃濃的文化氣氛。

「它已經不只是一家書店，而是很多人的精神和心情安放的地方。」Hoffman說，書店歷經了大蕭條、第二次世界大戰以及電子書時代挑戰，依然屹立不倒。雖然現在人們的讀書方式更加多樣化，經營書店非常不易，但前任給他留下了非常好的基礎，包括這些年的作者新書發表會、簽書會、讀書會、兒童故事會、夏季閱讀活動、還有與學校的合作、社區活動、電子書╱有聲書合作等，加上特色文具、禮品、咖啡角、紅酒角、網路訂書等等，每年大大小小的活動超過400場，更重要的是，書店能夠在今天繼續存活，是因為很多人把它當作是心靈的家園，大家一起守護著它。

Hoffman和家人此次同時接班的，還有Vroman's位於西好萊塢的Book Soup分店，「它們不僅僅是商店，更是社區的地標。」他說，現在人們可能不一定需要一家書店來買一本書，但仍然可能需要一個地方，讓自己與別人相遇，這正是Vroman's的存在的最大價值。

書店第四代老闆Joel Sheldon（左）和太太經營書店超過半個世紀，經歷美國書店業的浮沉巨變。（Vroman's書店提供）