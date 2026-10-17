我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

第5代老闆 5歲就走進Vroman's書店

記者楊青╱巴沙迪那報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
從祖輩開始一直是書店的忠實讀者，Robert Hoffman（左）和太太接手Vr...
從祖輩開始一直是書店的忠實讀者，Robert Hoffman（左）和太太接手Vroman's書店，成爲該書店130多年歷史上的第五代老闆。（Vroman's書店提供）

AI摘要

文章摘要整理：

Vroman's書店經過2年尋找後，由巴沙迪那出身的Robert Hoffman家族接班，並延續其作為社區文化地標與精神歸屬的價值。

2026年9月，Vroman's書店經過整整兩年的物色，終於找到了它的接班人。書店130多年歷史中從上個世紀延續至今的第五代讀者家族，成了書店的第五代老闆。

Robert Hoffman及其家族近日宣布接手經營Vroman's書店。這位巴沙迪那出生、聖蓋博谷長大的愛書人回憶，他還記得他5歲時第一次走進Vroman's，是媽媽帶他去的；而他的媽媽又是由自己的外祖母、1931至1956年間加州首位女性高等法院法官Georgia Bullock帶去認識Vroman's書店的。Robert Hoffman說，他之前38年主要在華府從事公共政策與公共事務工作，但每次回到南加州，都會經常回去Vroman's看看，感受那裡濃濃的文化氣氛。

「它已經不只是一家書店，而是很多人的精神和心情安放的地方。」Hoffman說，書店歷經了大蕭條、第二次世界大戰以及電子書時代挑戰，依然屹立不倒。雖然現在人們的讀書方式更加多樣化，經營書店非常不易，但前任給他留下了非常好的基礎，包括這些年的作者新書發表會、簽書會、讀書會、兒童故事會、夏季閱讀活動、還有與學校的合作、社區活動、電子書╱有聲書合作等，加上特色文具、禮品、咖啡角、紅酒角、網路訂書等等，每年大大小小的活動超過400場，更重要的是，書店能夠在今天繼續存活，是因為很多人把它當作是心靈的家園，大家一起守護著它。

Hoffman和家人此次同時接班的，還有Vroman's位於西好萊塢的Book Soup分店，「它們不僅僅是商店，更是社區的地標。」他說，現在人們可能不一定需要一家書店來買一本書，但仍然可能需要一個地方，讓自己與別人相遇，這正是Vroman's的存在的最大價值。

書店第四代老闆Joel Sheldon（左）和太太經營書店超過半個世紀，經歷美國...
書店第四代老闆Joel Sheldon（左）和太太經營書店超過半個世紀，經歷美國書店業的浮沉巨變。（Vroman's書店提供）

精華 FAQ

  • Vroman's書店由Robert Hoffman及其家族接手經營，成為書店的第5代老闆。Hoffman是巴沙迪那出生、聖蓋博谷長大，長年關注並支持這家書店。

  • Hoffman5歲時就由媽媽帶進Vroman's，而他的媽媽又是外祖母Georgia Bullock帶去認識這家書店，家族幾代都與它有情感連結。

  • 因為書店不只賣書，還舉辦新書發表、簽書會、讀書會、兒童活動等，每年超過400場，並結合社區合作與多元服務，成為許多人的心靈家園。

加州 華府

上一則

小五華童機智救溺水媽 判斷拉不動改從後方推向池邊

下一則

南加130年老書店 3個家族5代人

延伸閱讀

法拉盛圖書館副館長邱辛曄「見字如面」 集20多年華人移民記憶

法拉盛圖書館副館長邱辛曄「見字如面」 集20多年華人移民記憶
中國圖書的德國之旅…「三體」宇宙 讓讀者著迷

中國圖書的德國之旅…「三體」宇宙 讓讀者著迷
古韻+潮流 外國客迷上北京坊

古韻+潮流 外國客迷上北京坊
葉步榮──白頭猶守少年約

葉步榮──白頭猶守少年約
擺脫老店熄燈、街巷冷清…華埠變身「全美最酷」

擺脫老店熄燈、街巷冷清…華埠變身「全美最酷」
法蘭克福書展台灣文學之夜 譚光磊談國際出版耕耘

法蘭克福書展台灣文學之夜 譚光磊談國際出版耕耘

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的WorldLads公司被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56
消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

2026-10-14 20:40

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元