南加130年老書店 3個家族5代人

20世紀初的巴沙迪那Vroman's書店。（記者楊青╱翻拍）

AI摘要 文章摘要整理： 巴沙迪那Vroman's書店走過130年，從創辦人到Sheldon家族五代接棒，靠閱讀空間、文化活動與社區支持，成為南加州獨立書店的活化石。

南加州 歷史最悠久、規模最大的獨立書店、巴沙迪那Vroman's Bookstore，在歷經四代人苦心經營後後繼有人，第五代讀者家族最近繼續接棒經營，130年的老書店，活成了南加 州文化的活化石。

位於巴沙迪那科羅拉多大道東695號，在人們越來越遠離書店的今天，Vroman's書店每天依然擁有源源不斷的讀者和訪古尋蹤的遊人，每年超過400場的各種讀書和文化活動，更使得這個充滿書香的地方歷久彌新，生機勃勃，一本書，一杯咖啡，一場故事會，伴隨的文化的懷舊和讀書的情懷。

---130年老書店 三個家族五代人---

Adam Clark Vroman1894年在巴沙迪那開設了Vroman's Book and Photographic Supply。他原本只是一個喜歡讀書的人像攝影家，當年移居巴沙迪那，是希望南加的溫暖氣候能改善妻子Esther的健康，但天不遂人意，妻子最後還是離他而去。

Vroman在悲痛中把自己珍愛的藏書出售，籌得資金。以他自己的名字命名的書店最初開在科羅拉多大道東60號，後來幾經易址，但始終留在科羅拉多大道上，成了巴沙迪那市政府歷史檔案中研究當地19世紀末商業發展最重要指標之一。

「書店從一開始就不是讓大家『買了就走』的商店」，書店第四代傳人Joel Sheldon III回憶，1900年前後，店裡已經有樓上的閱讀室，放著精裝書、壁爐、書桌和舒服的椅子，鼓勵客人坐下來閱讀、研究、聊天。老Vroman把自己的書店營造成了一個用書籍和氛圍讓人留下來的地方。甚至到1915年，店裡已經有超過3萬種小說與非小說書籍，顧客包括旅行中的名人、工程師、科學家、金融人士及紐約出版界人士，它甚至為冬季到巴沙迪那度假的旅客設立流通圖書館，讓客人租書閱讀，而不用把書一路帶回家。

書店沒傳給兒子 而是傳給了員工

Adam Vroman沒有子女。1916年去世時，他把書店留給長期工作的員工，其中包括Allan David Sheldon。此後，Sheldon家族掌管Vroman's超過一個世紀。Joel Sheldon III從1972年開始管理書店，前後將近55年。

「我們家三代人一直經營這家書店，」Joel回憶，20世紀的美國書店經歷了回歸書店、讀書熱潮到人們開始離開書店的巨大轉變。20世紀中期，Vroman's一路擴張，曾一度成為密西西比河以西最大的書店。1950、60年代，Sheldon家族曾經經營多個店面和百貨公司內的書店櫃位，從聖地牙哥一路延伸到華盛頓州的Spokane。1968年，Vroman's還成為第一批把庫存管理電腦化的書店之一。

「人們曾經真的很愛書，」Joel Sheldon說，在他的年代，書店不只是零售業，而是城市文化生活中心。二戰期間，Vroman's曾多次把書送給被關押在附近集中營的日裔美國人。2008年，Vroman's被Publishers Weekly評為年度最佳銷售，當時書店除了售書，還將部分銷售收入回饋社區。

1990年代大型連鎖書店急劇擴張，Barnes & Noble、Borders等大型書店出現，獨立書店面臨巨大挑戰，而將近三年的新冠疫情，更一度將獨立書店逼上瀕臨倒閉的絕境。

「當時書店客流量和銷售額比正常時期低了將近40%，」Joel說，他最後只能背水一戰，向社區發出求救信息。沒想到「可能被迫關門」的消息一出，網路訂單突然暴增，一天收到超過1000筆訂單，創下單日紀錄。

Vroman's書店歷經130年，目前已傳到第5代。（記者楊青╱攝影）

Vroman's書店擁有不少忠實的年長讀者。（記者楊青/攝影）

20世紀初的巴沙迪那Vroman's書店。（記者楊青╱翻拍）

位於巴沙迪那科羅拉大多大道東690號街區的Vroman's Bookstore，從1894年經營至今，目前仍是南加州歷史最悠久、規模最大的獨立書店。（記者楊青/攝影）

巴沙迪那Vroman's書店今年徵召不少年輕人加入團隊，增加書店生活氣息。（記者楊青╱翻拍）

Vroman's書店的招牌，歷經130年不倒。（記者楊青/攝影）

20世紀初的巴沙迪那Vroman's書店。（記者楊青╱翻拍）

Vroman's書店的創辦人、人像攝影家Adam Clark Vroman的照片至今仍挂在書店墻上，成爲書店歷史的一部分。（記者楊青╱攝影）

Vroman's書店歷經130年，依然保持著老書店的格調。（記者楊青/攝影）

Vroman's書店早年的照片至今仍挂在書店墻上，成爲書店歷史的一部分。（記者楊青╱攝影）

Vroman's書店歷經130年，依然保持著老書店的格調。（記者楊青╱攝影）

Vroman's書店歷經130年，依然保持著老書店的格調。（記者楊青╱攝影）