我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

加州最高收入族群加稅將公投 教協憂中斷受衝擊

記者朱敏梓/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
律師Karen Getman表示，加州3號提案擬永久延續針對高收入者的現行稅率，...
律師Karen Getman表示，加州3號提案擬永久延續針對高收入者的現行稅率，以維持教育與醫療服務財源，並非新增稅種或提高稅率。（線上簡報會截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

加州3號提案主張永久延續最高收入約2%納稅人的加稅措施，以維持每年數十億美元教育與公共服務財源，支持教師、校護及弱勢學生。

加州選民將於11月3日決定，是否透過3號提案，將針對最高收入族群的現行所得稅加徵稅率永久延續。美國社群媒體（American Community Media）與加州教師協會15日聯合舉行線上簡報會，與會者表示，這筆收入已成為公共服務的重要財源，若如期停止，恐衝擊教師、校護及學生輔導等服務。

這項稅率最初由選民於2012年通過30號提案實施，2016年再經55號提案延長至2030年底。3號提案擬取消到期限制，維持現行稅率。州政府估計，此舉可保留每年約50億至150億元州所得稅收入，實際金額取決經濟及股市表現。

參與提案起草的律師Karen Getman表示，這項稅負涉及全州收入最高的約2%納稅人，提案並非新增稅種或提高現行稅率，而是避免既有財源中斷。她說，相關教育經費設有追蹤與公開申報要求，民眾可查閱學區收到多少資金及使用方式。

加州教師協會F區董事Eva Ruiz表示，穩定經費讓學區能提前規畫人力與課程。協會2026年調查顯示，80%受訪會員認為學校缺乏支持學生所需資源，78%反映班級過度擁擠，73%表示校內教育人力不足。

她指出，免費校餐、四歲兒童過渡幼稚園、課前課後照顧及特殊教育，都需要持續投入。若未來經費縮減，學區可能面臨裁員、擴大班級及刪減課程，低收入學生、英語學習者與身心障礙學生尤其容易受影響。

加州學校護理師協會執行主任Sheri Coburn表示，校護的工作不只是處理擦傷，也包括辨識慢性病、心理困擾及協助轉介。她曾負責五所學校、約5000名學生；此前服務鄉村學區時，每周只能到校一天，難以滿足學生每天的健康需求。

Coburn分享，一名常喊頭痛、腹痛的學生，其實因父母衝突而焦慮，經她協助取得校內諮商；另一名被認為上課不專心的孩子，經觀察及轉診發現患有失神性癲癇。她強調，缺少專業人員，這些問題可能被忽略。

加州計畫生育聯盟總裁兼執行長Jodi Hicks表示，教育與醫療經費彼此相連，維持教育財源，也有助州一般基金保留支應Medi-Cal等服務的空間。她認為，診所營運與醫護聘用需要長期財源，難以承受反覆中斷。

精華 FAQ

  • 3號提案要把針對最高收入族群的現行所得稅加徵稅率永久延續，取消原本的到期限制，避免這筆既有財源在2030年底後中斷。

  • 州政府估計，若提案通過，可保留每年約50億至150億元州所得稅收入；實際金額會因經濟景氣與股市表現而有所變動。

  • 受訪者指出，這筆收入支撐教師、校護、課前課後照顧、特殊教育與校內諮商等服務；一旦中斷，學區恐面臨裁員、班級擴大與課程刪減，弱勢學生受衝擊最大。

加州

上一則

空屋剛裝修準備出租 房東開門傻眼：60陌生人正開趴

下一則

威州查獲色情按摩 64歲華女遭訴

延伸閱讀

第43號提案提高新稅通過門檻 不影響一般市稅

第43號提案提高新稅通過門檻 不影響一般市稅
加州富人稅提案 牽動矽谷稅制爭議

加州富人稅提案 牽動矽谷稅制爭議
亞裔住房危機 倡議團體：1號提案難解

亞裔住房危機 倡議團體：1號提案難解
內陸多項公投11月3日表決 漲銷售稅、教育債券案受關注

內陸多項公投11月3日表決 漲銷售稅、教育債券案受關注
加州期中選舉公投「富豪稅」 全美首例掀貧富論戰

加州期中選舉公投「富豪稅」 全美首例掀貧富論戰
金恩縣通過加徵銷售稅 明年元旦實施

金恩縣通過加徵銷售稅 明年元旦實施

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56
消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

2026-10-14 20:40
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我