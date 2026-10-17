加州最高收入族群加稅將公投 教協憂中斷受衝擊

律師Karen Getman表示，加州3號提案擬永久延續針對高收入者的現行稅率，以維持教育與醫療服務財源，並非新增稅種或提高稅率。（線上簡報會截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 加州3號提案主張永久延續最高收入約2%納稅人的加稅措施，以維持每年數十億美元教育與公共服務財源，支持教師、校護及弱勢學生。

加州 選民將於11月3日決定，是否透過3號提案，將針對最高收入族群的現行所得稅加徵稅率永久延續。美國社群媒體（American Community Media）與加州教師協會15日聯合舉行線上簡報會，與會者表示，這筆收入已成為公共服務的重要財源，若如期停止，恐衝擊教師、校護及學生輔導等服務。

這項稅率最初由選民於2012年通過30號提案實施，2016年再經55號提案延長至2030年底。3號提案擬取消到期限制，維持現行稅率。州政府估計，此舉可保留每年約50億至150億元州所得稅收入，實際金額取決經濟及股市表現。

參與提案起草的律師Karen Getman表示，這項稅負涉及全州收入最高的約2%納稅人，提案並非新增稅種或提高現行稅率，而是避免既有財源中斷。她說，相關教育經費設有追蹤與公開申報要求，民眾可查閱學區收到多少資金及使用方式。

加州教師協會F區董事Eva Ruiz表示，穩定經費讓學區能提前規畫人力與課程。協會2026年調查顯示，80%受訪會員認為學校缺乏支持學生所需資源，78%反映班級過度擁擠，73%表示校內教育人力不足。

她指出，免費校餐、四歲兒童過渡幼稚園、課前課後照顧及特殊教育，都需要持續投入。若未來經費縮減，學區可能面臨裁員、擴大班級及刪減課程，低收入學生、英語學習者與身心障礙學生尤其容易受影響。

加州學校護理師協會執行主任Sheri Coburn表示，校護的工作不只是處理擦傷，也包括辨識慢性病、心理困擾及協助轉介。她曾負責五所學校、約5000名學生；此前服務鄉村學區時，每周只能到校一天，難以滿足學生每天的健康需求。

Coburn分享，一名常喊頭痛、腹痛的學生，其實因父母衝突而焦慮，經她協助取得校內諮商；另一名被認為上課不專心的孩子，經觀察及轉診發現患有失神性癲癇。她強調，缺少專業人員，這些問題可能被忽略。

加州計畫生育聯盟總裁兼執行長Jodi Hicks表示，教育與醫療經費彼此相連，維持教育財源，也有助州一般基金保留支應Medi-Cal等服務的空間。她認為，診所營運與醫護聘用需要長期財源，難以承受反覆中斷。