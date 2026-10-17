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畢加索63件陶藝品 橙縣博物館10/24起展出

記者子為/聖塔安那報導
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寶爾博物館將於10月24日起推出「畢加索的陶藝：羅森鮑姆藏品精選」展覽。（Bow...
寶爾博物館將於10月24日起推出「畢加索的陶藝：羅森鮑姆藏品精選」展覽。（Bowers Museum提供，2026 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society, New York）

AI摘要

文章摘要整理：

寶爾博物館將推出畢加索陶藝展，展出63件作品，呈現他在25年內將繪畫融入器物、並與工坊合作的創作歷程。

提起畢加索，許多人先想到畫作，但他也曾花費25年探索陶藝，將盤、壺、瓶等日常器物，變成人臉與動物的創作天地。橙縣華人愛去的寶爾博物館將於24日起推出展覽「畢加索的陶藝：羅森鮑姆藏品精選」，展出63件作品，展期至2027年2月28日。

據館方介紹，畢加索1946年到訪法國南部瓦洛里斯（Vallauris），結識經營陶藝工坊的拉米耶夫婦，翌年正式投入陶藝創作，最終創作近4000件作品。他將繪畫融入器物造型，在平面圖像與立體空間之間轉換，重新詮釋地中海陶藝傳統。

此次展品包括以畢加索設計的模具製成的作品，以及經他授權、在其監督下，由馬杜拉陶藝工坊（Madoura Pottery Workshop）製作的限量版陶藝。館方也透過歷史照片及多媒體，介紹藝術家與工坊的合作。

展品來自佛羅里達州的羅森鮑姆收藏（Rosenbaum Collection）。收藏家走訪畢加索曾工作的工坊後，展開逾50年的研究與收藏，如今藏品超過600件。

展覽另設互動陶輪與可觸摸的陶藝樣品，觀眾也能繪製圖案，經掃描後將設計呈現在巨型陶器上。詳情可查閱寶爾博物館網站（www.bowers.org）。

精華 FAQ

  • 此次展覽名為「畢加索的陶藝：羅森鮑姆藏品精選」，將展出63件作品，包含以畢加索設計模具製成的陶藝，以及經其授權、在監督下完成的限量版作品。

  • 畢加索在1946年造訪法國南部瓦洛里斯後，翌年正式投入陶藝創作，並與拉米耶夫婦及馬杜拉陶藝工坊合作，最終累積創作近4000件陶藝作品。

  • 展覽設有互動陶輪與可觸摸的陶藝樣品，觀眾也能自行繪製圖案，經掃描後會呈現在巨型陶器上，讓參觀者更直接體驗陶藝創作過程。

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