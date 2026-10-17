華埠服務中心獲州補助250萬 方樹強頒發

華埠服務中心執行長伍競群表示，中心成立55年來從社會福利及就業協助起步，目前每年服務約3萬5000名個人及家庭。（記者張庭瑜╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 華埠服務中心獲加州250萬元補助，將整修蒙市新據點、改善無障礙設施，並擴充就業培訓與心理健康服務，持續協助移民與長者。

加州眾議員方樹強 15日在蒙特利公園市向華埠 服務中心頒發250萬元州政府補助款，用於整修社福與就業服務新據點，並擴大心理健康服務。

頒發儀式在預定改建為社福與就業發展中心的嘉偉大道365號（365 W. Garvey Ave.）舉行，中心總裁暨執行長伍競群及董事會成員出席。方樹強表示，華埠服務中心 長期以國語、粵語、台山話、台語及西語等提供服務，協助新移民及長者克服語言障礙。

面對加州醫療照護產業人力短缺，方樹強指出，中心開設的合格護理助理培訓課程，為低收入及移民家庭提供進入醫療業的機會，此次補助將協助學員完成訓練、銜接就業。除了就業培訓，補助也將用於擴大早期介入及行為健康服務。方樹強指出，聖蓋博谷部分族裔社區長期面臨心理健康資源不足及語言障礙，需要更多協助。

伍競群表示，華埠服務中心成立至今已有55年，服務從最初的社會福利及就業協助，逐步擴展至醫療、牙科、行為健康及小型企業支援。目前在洛杉磯縣設有12個據點，包括今年9月新增的巴沙迪那據點，每年服務約3萬5000名個人及家庭。其中，蒙市社福服務已推動約25年，過去一直租用Chandler街的辦公空間，三年前取得嘉偉大道現址後，便計畫改建為社福與就業發展中心，但建築需大規模整修，仍待經費支持。

中心代表也指出，新據點目前沒有電梯，行動不便的民眾難以使用樓上空間，因此部分補助款將用於增設電梯及改善無障礙設施。整修完成後，Chandler街的社福團隊將遷入，與就業服務整合；另有部分經費將投入位於聖蓋博市Las Tunas大道的Alcove心理健康服務中心，擴大心理諮商及相關支援。

華埠服務中心執行長伍競群（右）感謝方樹強（左）爭取經費，表示補助將用於新據點增設電梯及擴大心理健康服務。（記者張庭瑜╱攝影）

加州眾議員方樹強表示，華埠服務中心以多種語言提供符合文化需求的服務，是社區信賴的支柱。（記者張庭瑜╱攝影）

方樹強（右四）向華埠服務中心頒發250萬元州政府補助款，華埠服務中心執行長伍競群（左四）與董事會成員出席受贈。（記者張庭瑜╱攝影）

方樹強與華埠服務中心董事、員工在蒙市新據點前，慶祝獲得250萬元州政府補助。（記者張庭瑜╱攝影）