華埠服務中心獲州補助250萬 方樹強頒發
華埠服務中心獲加州250萬元補助，將整修蒙市新據點、改善無障礙設施，並擴充就業培訓與心理健康服務，持續協助移民與長者。
AI摘要
文章摘要整理：
華埠服務中心獲加州250萬元補助，將整修蒙市新據點、改善無障礙設施，並擴充就業培訓與心理健康服務，持續協助移民與長者。
加州眾議員方樹強15日在蒙特利公園市向華埠服務中心頒發250萬元州政府補助款，用於整修社福與就業服務新據點，並擴大心理健康服務。
頒發儀式在預定改建為社福與就業發展中心的嘉偉大道365號（365 W. Garvey Ave.）舉行，中心總裁暨執行長伍競群及董事會成員出席。方樹強表示，華埠服務中心長期以國語、粵語、台山話、台語及西語等提供服務，協助新移民及長者克服語言障礙。
面對加州醫療照護產業人力短缺，方樹強指出，中心開設的合格護理助理培訓課程，為低收入及移民家庭提供進入醫療業的機會，此次補助將協助學員完成訓練、銜接就業。除了就業培訓，補助也將用於擴大早期介入及行為健康服務。方樹強指出，聖蓋博谷部分族裔社區長期面臨心理健康資源不足及語言障礙，需要更多協助。
伍競群表示，華埠服務中心成立至今已有55年，服務從最初的社會福利及就業協助，逐步擴展至醫療、牙科、行為健康及小型企業支援。目前在洛杉磯縣設有12個據點，包括今年9月新增的巴沙迪那據點，每年服務約3萬5000名個人及家庭。其中，蒙市社福服務已推動約25年，過去一直租用Chandler街的辦公空間，三年前取得嘉偉大道現址後，便計畫改建為社福與就業發展中心，但建築需大規模整修，仍待經費支持。
中心代表也指出，新據點目前沒有電梯，行動不便的民眾難以使用樓上空間，因此部分補助款將用於增設電梯及改善無障礙設施。整修完成後，Chandler街的社福團隊將遷入，與就業服務整合；另有部分經費將投入位於聖蓋博市Las Tunas大道的Alcove心理健康服務中心，擴大心理諮商及相關支援。
方樹強15日在蒙特利公園市頒發250萬元州政府補助，支持華埠服務中心整修新據點、推動就業服務，並擴大心理健康與早期介入資源。 補助將用於改建嘉偉大道365號為社福與就業發展中心，並增設電梯、改善無障礙設施，同時支援Chandler街團隊搬遷整合及心理健康中心擴充。 華埠服務中心已成立55年，提供社福、就業、醫療、牙科、行為健康與小型企業支援，也開設合格護理助理培訓，服務約3萬5000名個人及家庭。
精華 FAQ
方樹強15日在蒙特利公園市頒發250萬元州政府補助，支持華埠服務中心整修新據點、推動就業服務，並擴大心理健康與早期介入資源。
補助將用於改建嘉偉大道365號為社福與就業發展中心，並增設電梯、改善無障礙設施，同時支援Chandler街團隊搬遷整合及心理健康中心擴充。
華埠服務中心已成立55年，提供社福、就業、醫療、牙科、行為健康與小型企業支援，也開設合格護理助理培訓，服務約3萬5000名個人及家庭。
上一則
空屋剛裝修準備出租 房東開門傻眼：60陌生人正開趴
下一則