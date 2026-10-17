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阿罕布拉用中文迎新年 華裔小學生創意將變玫瑰花車

記者子為╱阿罕布拉報導
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三年級小學生Mikhayla Tan的畫作，將成為阿罕布拉市2027年玫瑰花車設...
三年級小學生Mikhayla Tan的畫作，將成為阿罕布拉市2027年玫瑰花車設計的靈感。（City of Alhambra）

AI摘要

文章摘要整理：

阿罕布拉市以華裔三年級學生畫作為靈感，打造融合地球、地標、鸚鵡與中西越三語「歡迎」的2027年玫瑰花車，展現多元社區。

三年級華裔小學生的畫作，將成為2027年玫瑰花車（Rose Parade）設計的靈感，代表阿罕布拉市參加巴沙迪那市玫瑰花車遊行。市府公布，花車將以一顆布滿房屋的地球為中心，搭配城市地標、色彩繽紛的鸚鵡，以及中文、西班牙文和越南文的「歡迎」，展現社區的多元文化。這也將是阿罕布拉連續第98年參加玫瑰花車遊行。

據市府新聞稿，今年獲選的創意來自Northrup小學三年級學生譚米凱拉（Mikhayla Tan，音譯）。她在市府今年為阿罕布拉聯合學區小學生舉辦的玫瑰花車繪畫比賽中勝出，得獎作品「美麗、愛、自然、歡迎」（Beauty, Love, Nature, Welcome），為花車多項主要元素提供靈感。

其中，花車中央布滿房屋的地球，象徵共同生活在這個世界的人們與社區。其他設計則融入阿罕布拉的拱門與霓虹招牌，以及經常出現在市內的彩色鸚鵡。以三種語言呈現的「歡迎」，呼應城市的文化多樣性。

2027年玫瑰花車遊行以「歡迎」為主題，呈現家庭的溫暖、朋友的關愛與社區的接納。市府表示，阿罕布拉是連年參加遊行時間最長的城市之一，2027年將延續這項迎接新年的傳統。

市府也邀請居民參與花車裝飾，相關志工機會及報名資訊將於未來幾周在市府網站公布。

精華 FAQ

  • 設計靈感來自Northrup小學三年級學生譚米凱拉的畫作。她在市府為阿罕布拉聯合學區小學生舉辦的繪畫比賽中勝出，作品成為花車主要元素的發想來源。

  • 花車以布滿房屋的地球為中心，搭配阿罕布拉的拱門、霓虹招牌與彩色鸚鵡，並加入中文、西班牙文和越南文的「歡迎」，凸顯城市的多元文化與社區連結。

  • 阿罕布拉將連續第98年參加玫瑰花車遊行，是長年參與的城市之一。市府表示，這不只是迎接新年的傳統，也象徵家庭、朋友與社區彼此接納的精神。

華裔 越南 阿罕布拉

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