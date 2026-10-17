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「三湘四水」走進美國 相約湖南

記者張宏╱洛杉磯報導
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中領館副總領事黃洪江邀請大家去湖南欣賞美景品嚐美食。（記者張宏╱攝影）
中領館副總領事黃洪江邀請大家去湖南欣賞美景品嚐美食。（記者張宏╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

湖南省文旅廳聯同中國駐洛杉磯總領事館在聖蓋博舉辦推介會與圖片展，向美國旅遊業界介紹湖南山水、人文與大張家界國際旅遊區。

湖南省文化和旅遊廳與中國駐洛杉磯總領事館主辦的「三湘四水 相約湖南」走進美國文旅座談推介會暨洛杉磯主題圖片展，日前在聖蓋博舉辦，現場匯集不同族裔的旅遊業者，中領館副總領事黃洪江和文化領事陳風華出席。

主題圖片展涵蓋湖南各地旅遊景點照片，黃洪江和湖南省文化和旅遊廳廳長李愛武為來賓導覽欣賞照片、介紹當地人文特色。黃洪江表示，湖南省會長沙是一座充滿活力的城市，不僅以香辣美食聞名，也以重型機械工業、表演藝術及湘江美景而著稱。

中國駐洛杉磯旅遊辦事處主任吳大偉表示，湖南從充滿魅力的古城鳳凰，到充滿活力的省會長沙、為旅客提供種類豐富、獨具特色的旅遊體驗，這正是湖南對美國旅客具有吸引力的原因。

李愛武表示，湖南是毛澤東主席的故鄉，當地文旅資源豐富，而美國是湖南重要的遠程入境市場。他們現在全力推廣大張家界國際旅遊區，整合張家界周邊奇絕山水和民俗風情，口號是「何止神奇」，寓意當地多重旅遊體驗，以打造面向全球的世界級旅遊目的地。

美國湖南總商會主席段成金分享對家鄉的熱愛，他表示，他祖籍在湖南懷化洪江市，2016年商會邀請洛杉磯500名商界人士前往張家界參加高峰論壇。當他們看到壯麗景色，都忍不住讚歎：「原來湖南這麼美！」

湖南各地特產展示。（記者張宏╱攝影）
湖南各地特產展示。（記者張宏╱攝影）

「三湘四水 相約湖南」走進美國文旅座談推介會暨洛杉磯主題圖片展，日前在聖蓋博舉辦...
「三湘四水 相約湖南」走進美國文旅座談推介會暨洛杉磯主題圖片展，日前在聖蓋博舉辦。（記者張宏╱攝影）

現場擺放湖南各地旅遊景點照片，黃洪江（左二）和李愛武（左一）為來賓導覽欣賞照片、...
現場擺放湖南各地旅遊景點照片，黃洪江（左二）和李愛武（左一）為來賓導覽欣賞照片、介紹當地人文特色。（記者張宏╱攝影）

主題圖片展涵蓋湖南各地旅遊景點照片。（記者張宏╱攝影）
主題圖片展涵蓋湖南各地旅遊景點照片。（記者張宏╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動日前在美國聖蓋博舉辦，由湖南省文化和旅遊廳與中國駐洛杉磯總領事館主辦，現場匯集不同族裔的旅遊業者，並同步展出湖南主題圖片。

  • 湖南主打鳳凰古城、長沙城市魅力與張家界奇絕山水，並強調當地民俗風情、重型工業、美食與表演藝術等多元體驗，吸引美國旅客到訪。

  • 湖南省文化和旅遊廳表示，正全力推廣大張家界國際旅遊區，整合周邊山水與民俗資源，以「何止神奇」為口號，打造面向全球的世界級旅遊目的地。

中領館 聖蓋博 洛杉磯

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