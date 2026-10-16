我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2027年保費恐增12% 檢視醫保有3重點

記者張宏／羅斯密報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華興保險業者提醒民眾應提前檢視保費與保障內容，做好下一年度的投保安排。（記者張宏...
華興保險業者提醒民眾應提前檢視保費與保障內容，做好下一年度的投保安排。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

2027年醫保調整牽動個人保費、補助資格與長者紅藍卡保障，民眾應提前確認計畫續約、醫師網絡與處方藥變動。

隨著保險" rel="154378">醫療保險政策及市場安排調整，保費補助資格、移民「公共負擔」政策，及長者醫師網絡和處方藥保障成為華人社區關注的議題。

華興保險創辦人兼總裁張國興表示，2027年如果把保險計畫本身的保費調整及年齡因素所帶來的變化一起考慮，部分投保人保費可能增加約12%。但是實際保費變化會受到個人年齡、居住地區、所選擇的計畫，及適用補助金額等因素影響。明年個人健康保險市場喜憂參半，一方面有些人可能因為身分資格變化而無法繼續取得原本的保費補助。對這些家庭來說，未來保費負擔可能會明顯增加。另一方面對於仍然符合補助資格的民眾來說，部分家庭仍然可找到零保費計畫，有些家庭即使面臨保費調整，實際支付金額也可能沒有明顯增加。

紅藍卡方面保險業者Winnie Yang表示，部分保險公司調整計畫、福利及醫療網合作安排，可能影響長者原有的家庭醫師、就醫機構和常用處方藥保障。提醒投保人檢視2027年度保障時應把握三項重點：一是確認目前的保險計畫明年是否繼續提供，二是確認常用醫師、醫療網及醫院是否仍在計畫網絡內，三是確認處方藥是否仍在承保清單中，以及相關費用是否有所變動。

Yang指出，收到保險公司的年度變更通知、計畫不續約通知或任何涉及醫師網絡變動的信件，都應妥善保留並仔細閱讀，及時確認是否需要調整投保安排。對於年底計畫出國的長者，建議出發前先確認明年保險安排，避免身在海外時才發現計畫或保障已改變。

在加州全保方面，個人健康保險業者Jasmine Hung表示，涉及依法在美國居留移民的政策調整可能影響部分居民取得聯邦保費補助的資格，增加家庭自付保費負擔。提醒投保人根據自身情況，及時檢視下一年度的保費與保障安排。現有加州全保保戶1日起辦理續保或轉換計畫，新保戶則可自11月1日起申請投保。民眾應提前檢視保費與保障內容，做好下一年度的投保安排。

華興保險8日在羅斯密新分行舉行健保政策專題記者會，介紹加州全保（Covered ...
華興保險8日在羅斯密新分行舉行健保政策專題記者會，介紹加州全保（Covered California）及紅藍卡（Medicare）相關變動。（記者張宏／攝影）

華興保險創辦人兼總裁張國興表示，2027年如果把保險計畫本身的保費調整及年齡因素...
華興保險創辦人兼總裁張國興表示，2027年如果把保險計畫本身的保費調整及年齡因素所帶來的變化一起考慮，部分投保人保費可能增加約12%。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 業者指出，若把保險計畫本身的保費調整與年齡因素一併計算，部分投保人2027年保費可能增加約12%。但實際變化仍會因年齡、地區、計畫選擇與補助金額而不同。

  • 部分因身分資格或移民相關政策調整而失去原本保費補助的人，未來負擔可能明顯增加。若仍符合補助資格，部分家庭則可能繼續找到零保費計畫，或只承受有限漲幅。

  • 第一，確認目前的保險計畫明年是否仍提供；第二，確認常用醫師、醫療網與醫院是否還在網內；第三，確認處方藥是否仍受承保，以及相關費用是否有所變動。

醫療保險 保險 保費

上一則

塗鴉不再是單純破壞 不昔犯法背後竟是商品促銷流水線

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

華興保險Rosemead與亞利桑那分行同步開業 拓展華人社區服務 舉行健保政策專題記者會

華興保險Rosemead與亞利桑那分行同步開業 拓展華人社區服務 舉行健保政策專題記者會
華興保險Rosemead、亞利桑那分行開業

華興保險Rosemead、亞利桑那分行開業
2027歐記健保11/1開放投保 關鍵3事保荷包

2027歐記健保11/1開放投保 關鍵3事保荷包
健保顧問：明年起資格嚴、補助緊 華人健保衝擊更大

健保顧問：明年起資格嚴、補助緊 華人健保衝擊更大
健保無補助 華人庇護夫婦憂付不起想棄保 美亞籲先諮詢

健保無補助 華人庇護夫婦憂付不起想棄保 美亞籲先諮詢
2027歐記健保重大變更 庇護者及難民將失聯邦補助

2027歐記健保重大變更 庇護者及難民將失聯邦補助

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56
消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

2026-10-14 20:40
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子