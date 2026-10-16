2027年保費恐增12% 檢視醫保有3重點

華興保險業者提醒民眾應提前檢視保費與保障內容，做好下一年度的投保安排。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 2027年醫保調整牽動個人保費、補助資格與長者紅藍卡保障，民眾應提前確認計畫續約、醫師網絡與處方藥變動。

隨著保險 " rel="154378">醫療保險 政策及市場安排調整，保費 補助資格、移民「公共負擔」政策，及長者醫師網絡和處方藥保障成為華人社區關注的議題。

華興保險創辦人兼總裁張國興表示，2027年如果把保險計畫本身的保費調整及年齡因素所帶來的變化一起考慮，部分投保人保費可能增加約12%。但是實際保費變化會受到個人年齡、居住地區、所選擇的計畫，及適用補助金額等因素影響。明年個人健康保險市場喜憂參半，一方面有些人可能因為身分資格變化而無法繼續取得原本的保費補助。對這些家庭來說，未來保費負擔可能會明顯增加。另一方面對於仍然符合補助資格的民眾來說，部分家庭仍然可找到零保費計畫，有些家庭即使面臨保費調整，實際支付金額也可能沒有明顯增加。

紅藍卡方面保險業者Winnie Yang表示，部分保險公司調整計畫、福利及醫療網合作安排，可能影響長者原有的家庭醫師、就醫機構和常用處方藥保障。提醒投保人檢視2027年度保障時應把握三項重點：一是確認目前的保險計畫明年是否繼續提供，二是確認常用醫師、醫療網及醫院是否仍在計畫網絡內，三是確認處方藥是否仍在承保清單中，以及相關費用是否有所變動。

Yang指出，收到保險公司的年度變更通知、計畫不續約通知或任何涉及醫師網絡變動的信件，都應妥善保留並仔細閱讀，及時確認是否需要調整投保安排。對於年底計畫出國的長者，建議出發前先確認明年保險安排，避免身在海外時才發現計畫或保障已改變。

在加州全保方面，個人健康保險業者Jasmine Hung表示，涉及依法在美國居留移民的政策調整可能影響部分居民取得聯邦保費補助的資格，增加家庭自付保費負擔。提醒投保人根據自身情況，及時檢視下一年度的保費與保障安排。現有加州全保保戶1日起辦理續保或轉換計畫，新保戶則可自11月1日起申請投保。民眾應提前檢視保費與保障內容，做好下一年度的投保安排。

華興保險8日在羅斯密新分行舉行健保政策專題記者會，介紹加州全保（Covered California）及紅藍卡（Medicare）相關變動。（記者張宏／攝影）

華興保險創辦人兼總裁張國興表示，2027年如果把保險計畫本身的保費調整及年齡因素所帶來的變化一起考慮，部分投保人保費可能增加約12%。（記者張宏／攝影）