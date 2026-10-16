我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

蓋房像「擠牙膏」快速成本低 在這州賣這個好價

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州正在建造全球規模最大的3D列印住宅社區，由全球領先的3D列印建築公司ICON...
德州正在建造全球規模最大的3D列印住宅社區，由全球領先的3D列印建築公司ICON負責建造，每棟住宅售價約60萬元。（取自ICON新聞稿）

AI摘要

文章摘要整理：

德州沃爾夫牧場成為全球最大3D列印住宅社區，由ICON建造100棟房屋，主打施工快、成本低與更穩固耐用，吸引買家與資金持續湧入。

德州正在建造全球規模最大的3D列印住宅社區，由全球領先的3D列印建築公司ICON負責，每棟住宅售價約60萬元。由3D列印住宅最大吸引力，在施工速度快且建造成本相對較低，正日益受業界和消費者關注。

加州郵報報導，2024年初，Daniella和丈夫放棄已簽約、準備購買的傳統新建住宅。轉而在全球規模最大的3D列印住宅社區沃爾夫牧場（Wolf Ranch）購買一套四居室住宅。他們認為，這類住宅的結構相當穩固，即使未來遭遇洪水，也可能具有較好的耐受能力。

德州正在建造全球規模最大的3D列印住宅社區，由全球領先的3D列印建築公司ICON...
德州正在建造全球規模最大的3D列印住宅社區，由全球領先的3D列印建築公司ICON負責建造，每棟住宅售價約60萬元。（取自ICON新聞稿）

報導指出，目前，全美3D列印住宅僅有數百棟，占整體住宅市場的比例不到0.0001%，但數量正逐步增加。全球3D列印住宅市場在2024年的估值約為6000萬元，預計到2033年將突破45億元。多數3D列印住宅，包括沃爾夫牧場社區的房屋，都採用混凝土基材配方建造。與石膏板、乾牆材料或木材相比，這類材料在維持室內溫度穩定方面更具優勢，有助減少室內溫度隨外界氣候變化而大幅波動。

沃爾夫牧場社區的100棟住宅，均由全球領先的3D列印建築公司ICON建造。除了在美國和墨西哥列印建造270棟住宅外，ICON也曾為戰爭部在Fort Bliss建造營房，目前還與太空總署（NASA）合作，研發能在月球上列印建設基礎設施的機器人。近年10月，ICON獲得BlackRock和Baillie Gifford兩家投資機構合計2億元資金投入。

沃爾夫牧場社區共有八種不同款式的住宅，全部採單層設計，並由世界知名建築師Bjarke Ingels參與設計。房屋採用牧場式風格，外觀最引人注目的特色是帶弧度、層層堆疊的條紋牆面，讓人一眼就能辨認這是3D列印住宅。這種特殊紋理源自3D列印的建造方式：混凝土透過大型噴嘴逐層擠出，猶如從超大型牙膏管中擠牙膏，再一層層堆疊成牆體。

德州正在建造全球規模最大的3D列印住宅社區，由全球領先的3D列印建築公司ICON...
德州正在建造全球規模最大的3D列印住宅社區，由全球領先的3D列印建築公司ICON負責建造，每棟住宅售價約60萬元。（取自ICON新聞稿）

與社區其他七種款式一樣，Daniella家的住宅配有連接式車庫、立邊咬合金屬屋頂，以及從地板延伸至天花板的落地窗。屋頂是整棟房屋中唯一不以混凝土製成的部分。此外，夫婦還在屋頂安裝太陽能板。

對ICON這類建築公司而言，3D列印住宅最大吸引力，在於施工速度快，而且建造成本較低。曾任德州聯邦眾議員、現任ICON總裁的Will Hurd接受加州郵報訪問時表示，科技已顛覆各行各業，但我們建造房屋的方式，至今仍像中世紀那樣落後。現在有了一種工具，可以同時解決成本、勞動力、施工時間及規模化生產等問題。

精華 FAQ

  • 這個社區位於德州沃爾夫牧場，由ICON負責建造，規模達100棟住宅。每棟房價約60萬美元，主打3D列印工法與新型建築效率。

  • 報導中的買家認為3D列印住宅結構更穩固，也可能較能承受洪水等風險。此外，這類房屋施工更快、成本較低，兼具實用與前瞻性。

  • ICON除了在美國和墨西哥列印建造270棟住宅，也曾為Fort Bliss建營房，並與NASA合作研發月球基礎設施列印機器人，近年還獲得2億元投資。

德州 3D列印 加州

上一則

華資Chubby Group斥資1億 擬購GEN BBQ集團47餐廳

下一則

全美最適合孩子成長城市 鳳凰城都會區錢德勒排第5

延伸閱讀

Airbnb承諾投資2.5億元 興建可負擔住宅

Airbnb承諾投資2.5億元 興建可負擔住宅
檀香山拆除危樓 擬建126戶平價住宅

檀香山拆除危樓 擬建126戶平價住宅
Jurupa Valley釋3名額 8.7萬買全新獨棟屋

Jurupa Valley釋3名額 8.7萬買全新獨棟屋
橙縣3筆公寓交易總額1億8750萬 可負擔宅與社區翻新成焦點

橙縣3筆公寓交易總額1億8750萬 可負擔宅與社區翻新成焦點
奈及利亞政府擁有 舊金山一棟百年官邸宅空置37年 遭非法占住

奈及利亞政府擁有 舊金山一棟百年官邸宅空置37年 遭非法占住
美景融入住家…柏克萊「攝影師之家」掛牌 開價108.8萬

美景融入住家…柏克萊「攝影師之家」掛牌 開價108.8萬

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56
消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

2026-10-14 20:40
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子