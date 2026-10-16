蓋房像「擠牙膏」快速成本低 在這州賣這個好價

德州正在建造全球規模最大的3D列印住宅社區，由全球領先的3D列印建築公司ICON負責建造，每棟住宅售價約60萬元。（取自ICON新聞稿）

AI摘要 文章摘要整理： 德州沃爾夫牧場成為全球最大3D列印住宅社區，由ICON建造100棟房屋，主打施工快、成本低與更穩固耐用，吸引買家與資金持續湧入。

德州 正在建造全球規模最大的3D列印 住宅社區，由全球領先的3D列印建築公司ICON負責，每棟住宅售價約60萬元。由3D列印住宅最大吸引力，在施工速度快且建造成本相對較低，正日益受業界和消費者關注。

據加州 郵報報導，2024年初，Daniella和丈夫放棄已簽約、準備購買的傳統新建住宅。轉而在全球規模最大的3D列印住宅社區沃爾夫牧場（Wolf Ranch）購買一套四居室住宅。他們認為，這類住宅的結構相當穩固，即使未來遭遇洪水，也可能具有較好的耐受能力。

德州正在建造全球規模最大的3D列印住宅社區，由全球領先的3D列印建築公司ICON負責建造，每棟住宅售價約60萬元。（取自ICON新聞稿）

報導指出，目前，全美3D列印住宅僅有數百棟，占整體住宅市場的比例不到0.0001%，但數量正逐步增加。全球3D列印住宅市場在2024年的估值約為6000萬元，預計到2033年將突破45億元。多數3D列印住宅，包括沃爾夫牧場社區的房屋，都採用混凝土基材配方建造。與石膏板、乾牆材料或木材相比，這類材料在維持室內溫度穩定方面更具優勢，有助減少室內溫度隨外界氣候變化而大幅波動。

沃爾夫牧場社區的100棟住宅，均由全球領先的3D列印建築公司ICON建造。除了在美國和墨西哥列印建造270棟住宅外，ICON也曾為戰爭部在Fort Bliss建造營房，目前還與太空總署（NASA）合作，研發能在月球上列印建設基礎設施的機器人。近年10月，ICON獲得BlackRock和Baillie Gifford兩家投資機構合計2億元資金投入。

沃爾夫牧場社區共有八種不同款式的住宅，全部採單層設計，並由世界知名建築師Bjarke Ingels參與設計。房屋採用牧場式風格，外觀最引人注目的特色是帶弧度、層層堆疊的條紋牆面，讓人一眼就能辨認這是3D列印住宅。這種特殊紋理源自3D列印的建造方式：混凝土透過大型噴嘴逐層擠出，猶如從超大型牙膏管中擠牙膏，再一層層堆疊成牆體。

德州正在建造全球規模最大的3D列印住宅社區，由全球領先的3D列印建築公司ICON負責建造，每棟住宅售價約60萬元。（取自ICON新聞稿）

與社區其他七種款式一樣，Daniella家的住宅配有連接式車庫、立邊咬合金屬屋頂，以及從地板延伸至天花板的落地窗。屋頂是整棟房屋中唯一不以混凝土製成的部分。此外，夫婦還在屋頂安裝太陽能板。

對ICON這類建築公司而言，3D列印住宅最大吸引力，在於施工速度快，而且建造成本較低。曾任德州聯邦眾議員、現任ICON總裁的Will Hurd接受加州郵報訪問時表示，科技已顛覆各行各業，但我們建造房屋的方式，至今仍像中世紀那樣落後。現在有了一種工具，可以同時解決成本、勞動力、施工時間及規模化生產等問題。