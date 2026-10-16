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血糖血壓是警訊 醫師談「心腎代謝症候群」

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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林冠宏提醒，血糖、血壓及血脂異常都是早期警訊，應在器官受損前及早介入。（記者張庭...
林冠宏提醒，血糖、血壓及血脂異常都是早期警訊，應在器官受損前及早介入。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒民眾重視心腎代謝症候群，別把糖尿病、心臟病與腎臟病分開看待，應及早以體重管理、運動與飲食調整降低疾病風險。

陽明交通大學附設醫院新陳代謝及內分泌醫師林冠宏日前在洛僑中心舉行的台灣醫療健康講座中指出，醫學界近年提出「心腎代謝症候群」（CKM）概念，強調三大系統彼此影響，即使尚未出現明顯症狀，也應及早評估風險，透過體重管理、運動及適當治療，降低日後罹患心血管及腎臟疾病的風險。

林冠宏表示，過去民眾習慣將糖尿病心臟病及腎臟病分開看待，但人體各系統其實密切相關，就像工廠的生產線，一個環節出問題，其他環節也會受牽連。

林冠宏指出，民眾常以為只要沒有糖尿病，就不需要擔心代謝問題，但肥胖本身就可能是警訊。他建議定期測量體重、身體質量指數（BMI）及腰圍，尤其留意腹部脂肪堆積。過重或肥胖者若能減輕原有體重的5%至10%，通常有助改善血糖、血壓及其他代謝指標，並降低心血管疾病風險。

林冠宏鼓勵民眾增加日常活動量。他指出，一般散步多半只是放鬆，對代謝幫助有限；以快走取代，或採取快走與休息交替的方式，例如快走5至10分鐘後稍作休息，再繼續活動，累積約30分鐘，就能啟動身體代謝。

飲食方面，他建議減少高油、高糖及過度加工食品，並維持充足睡眠。他提醒，沒有胸痛不代表心血管沒有問題，腎功能檢查正常也不代表可以忽略其他危險因子，與其等到病情明顯惡化才治療，更應在早期階段就採取行動。

陽明交通大學附設醫院新陳代謝及內分泌醫師林冠宏以城市運作比喻人體，說明心臟、腎臟...
陽明交通大學附設醫院新陳代謝及內分泌醫師林冠宏以城市運作比喻人體，說明心臟、腎臟及代謝系統環環相扣、彼此影響。（記者張庭瑜／攝影）

精華 FAQ

  • 這是近年醫學界強調的新概念，認為糖尿病、心臟病與腎臟病並非獨立問題，而是會彼此影響的三大系統。即使尚未出現明顯症狀，也應及早評估風險與介入。

  • 因為肥胖本身就是代謝警訊，尤其腹部脂肪堆積更與血糖、血壓及心血管風險相關。醫師建議定期量體重、BMI與腰圍，若能減重5%至10%，通常有助改善指標。

  • 可從日常活動、飲食與睡眠三方面著手，例如用快走取代單純散步、累積約30分鐘活動量，並減少高油高糖與加工食品，同時保持充足睡眠，提早預防惡化。

血糖 糖尿病 心臟病

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