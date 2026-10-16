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紅旗警報 焚風飆70哩 22萬戶恐斷電

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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南加州迎來強勁聖塔安那焚風，國家氣象局提醒，強風可能吹倒樹木及電線，造成停電。（...
南加州迎來強勁聖塔安那焚風，國家氣象局提醒，強風可能吹倒樹木及電線，造成停電。（國家氣象局提供）

聖塔安那焚風增強，南加州野火風險升高。國家氣象局對洛杉磯縣及范杜拉縣部分地區發布紅旗警報，即日起持續至17日。陣風時速最高可達70哩，加上高溫、乾燥，野火一旦發生，可能迅速蔓延。南加州愛迪生電力公司指出，兩縣約22萬4500戶用戶可能面臨預防性斷電。

紅旗警報涵蓋聖塔蒙尼卡山區、聖蓋博山區、5號公路沿線及羚羊谷山麓等地。氣象局預報，東北至偏東風每小時20至40哩，陣風50至70哩，相對濕度可能降至8%至20%。愛迪生電力公司將依風速、濕度及火災風險，決定是否暫時切斷部分地區供電，降低電力設備引發野火的可能性。

為確保消防車及撤離車輛通行，洛杉磯市消防局15日起實施紅旗警報停車限制，至少持續48小時。位於極高火災危險區、設有禁停標誌的路段，民眾不得停車，違規車輛可能遭拖吊，避免堵住狹窄道路、妨礙救災與撤離。洛杉磯縣消防局也自15日起，要求所有消防員保持電話暢通、隨時待命，並將每輛出勤消防車的人力增至四人，提前部署兩支消防打擊隊、消防營隊人員、重型機具、直升機及消防飛機。

聖蓋博 洛杉磯

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