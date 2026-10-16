傳奇木匠大師馬盧夫故居 成國家文化地標

馬盧夫生前工作與創作的地方。（記者啟鉻╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加家具工藝大師Sam Maloof憑獨特設計與卓越木工成為美國代表性工匠，其故居兼工作室現已列為國家文化地標並向公眾開放。

南加 享譽全美的家具工藝大師馬盧夫（Sam Maloof）是一位傳奇工匠大師。他出生在奇諾市（Chino），設計並親手製作訂製家具，以獨特設計、精湛木工技藝，逐漸受全美工藝界矚目。他的內陸故居，同時也是他生前工作與創作的地方，如今成為重要的國家歷史文化地標，向公眾開放。

馬盧夫被譽為20世紀美國最具代表性的當代家具工藝家。最具代表性的，是他1985年獲得麥克阿瑟獎（MacArthur Fellowship），即備受推崇的「天才獎助金」。這項殊榮通常授予卓越成就的科學家、學者及作家，馬盧夫成為首位獲此殊榮的美國工藝家。

1986年初，「人物」（People）雜誌專程到馬盧夫位於南加州 庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）工作室採訪，將他譽為「硬木界的海明威」。50多年來，馬盧夫一直是美國工作室家具運動的代表人物。他以訂製家具及嚴格限量生產的作品，建立獨樹一幟個人風格，成為美國現代家具工藝發展重要人物。

馬盧夫作品不僅受私人收藏家珍愛，也獲世界知名博物館及文化機構肯定。史密森學會（Smithsonian）、大都會 藝術博物館、波士頓美術博物館以及白宮工藝收藏（White House Craft Collection）等，都收藏或展示他的作品。

馬盧夫為紀念與第一任妻子Alfreda婚姻，成立了非營利藝術與工藝基金會，名為「Sam and Alfreda Maloof Foundation for the Arts and Crafts」，鼓勵藝術家追求卓越工藝。基金會設於馬盧夫故居內。這座住宅經過40多年持續擴建與精心打造，被列入美國國家史蹟名錄。

馬盧夫後與家具收藏家Beverly結婚。婚後，Beverly著手規畫占地6英畝的花園，選用加州原生植物及適合地中海型氣候的植栽，讓花園與馬盧夫家園建築、自然環境相呼應。花園於2004年落成。

馬盧夫家具的愛好者包括美國前總統Jimmy Carter，他曾稱馬盧夫是自己的「木工英雄」。著名盲人歌手Ray Charles也是馬盧夫作品的愛好者。他曾用手撫摸一張馬盧夫親手製作的椅子，並形容自己能夠「感受到它的靈魂」。

訪客接待中心介紹馬盧夫的資料。（記者啟鉻╱攝影）

著名盲人歌手Ray Charles也是馬盧夫作品的愛好者。他曾用手撫摸一張馬盧夫親手製作的椅子，並形容自己能夠「感受到它的靈魂」。圖為馬盧夫設計作品。（記者啟鉻╱攝影）