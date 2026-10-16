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南加華人城市 修屋可獲免息貸款 還提供免還補助金

記者楊青／鑽石吧報導
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聖谷多個華人聚居城市提供零息貸款和免還補助金，屋頂漏水、管線老舊、電路故障、暖氣...
聖谷多個華人聚居城市提供零息貸款和免還補助金，屋頂漏水、管線老舊、電路故障、暖氣或熱水器損壞等相關改造都可申請。（記者楊青/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加多個華人聚居城市推出住宅修繕援助，包含零利率延後償還貸款與部分免還補助，協助屋主處理屋頂、管線、電路及無障礙改善等需求。

屋頂漏水、管線老舊、電路故障、暖氣或熱水器損壞，這些動輒數千、甚至上萬的修繕花費，現在不少華人聚居城正提供免息貸款，甚至免還補助。

鑽石吧市從10月開始，提供居民最高3萬5000元的零利率延後償還貸款；核桃市則提供最高3萬元的零利率延後償還貸款，並可在符合條件時搭配補助金，貸款與補助合計最高4萬5000元。天普市、阿罕布拉市也有類似計畫。不過，各城市申請資格、補助金額、住宅類型及資金狀況不盡相同，居民可向當地市府確認。

鑽石吧：獨立住宅最高3.5萬，公寓最高2萬

鑽石吧市目前提供符合資格的屋主零利率、延後償還的貸款，獨立屋免息貸款從5000至3萬5000元不等，公寓從5000至2萬元不等。可申請的修繕項目包括水管、電路、屋頂、白蟻及其他蟲害防治、門窗更換、房屋外部修繕，以及改善行動不便者居家出入的無障礙設施等。

這項計畫一大特點，是屋主不必每月還款，貸款不計利息，通常在房屋出售、產權轉移或重新融資時才須償還。由於資金有限，依先到先審方式受理。申請需符合聯邦低收入或中等收入標準，住宅須位鑽石吧市內。詳情可洽鑽石吧市社區發展部：909-839-7030。

核桃市：貸款搭配補助 最高達4.5萬

核桃市目前的住宅整修計畫，提供延後償還貸款，同時設有免還修繕補助。符合條件的屋主可申請最高3萬元的零利率延後償還貸款；另有最高1萬2500元修繕補助。其中，補助金不必償還；貸款則不計利息，通常在房屋產權轉移或重新融資時才須償還。

申請人須提供收入證明、近期房產稅單、房屋保險及身分證等文件。由於計畫經費有限，採先到先受理。詳情可洽核桃住宅修繕計畫顧問：909-476-9696，分機117。

天普市：最高3.5萬元免息貸款

天普市也提供住宅修繕貸款，符合資格居民可申請最高3萬5000元的零利率貸款，用於改善住宅的暖氣、水管、電路及結構等問題。貸款採延後償還方式，通常在房屋出售、產權變更、重新融資或居住狀況發生符合規定的變更時，才須償還。

天普住宅計畫還包括修繕補助及石棉檢測、清除相關援助。申請人須符合家庭人數及年收入限制，住宅原則上須為屋主自住的獨立屋。詳情可洽天普市626-285-2171，分機4313。

阿罕布拉市：大規模、小規模修繕均有計畫

阿罕布拉的住宅改善援助計畫聚焦協助符合收入資格的自住屋主處理住宅安全及設施問題，提供零利率貸款。依修繕規模，分為大規模與小規模延後償還貸款，分別適用工程費用超5萬元，以及低於5萬元的修繕工程。可申請的項目包括冷暖氣設備及熱水器更換、水管及電路改善、結構與地基修繕、屋頂、天花板及地板維修，以及無障礙設施改善等。

該市本年度申請已關閉，居民可聯絡市府詢問下一輪申請時間及目前是否有其他可用資源，電話626-570-5037。

精華 FAQ

  • 報導提到鑽石吧、核桃、天普與阿罕布拉等市都有住宅修繕援助計畫，內容以零利率延後償還貸款為主，部分城市還能搭配補助金，協助屋主負擔維修費用。

  • 鑽石吧市獨立屋最高可貸 3萬5000元、公寓最高 2萬元；核桃市最高可貸 3萬元，另有最高 1萬2500元補助，兩者合計最高可達 4萬5000元。

  • 多數計畫要求符合收入門檻、住宅位於該市且為自住，並須備妥房產稅單、保險與身分證等文件；因經費有限，通常採先到先審，且貸款多在出售或轉貸時償還。

南加 貸款 華人

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