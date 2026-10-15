涉詐欺使用信用卡 華女搭飛機返台前被捕

38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

AI摘要 文章摘要整理： 肯塔基州警方指控一名38歲台灣女子林喬音涉嫌取得他人信用卡資料並盜刷，且在印第安納波利斯機場準備返台時遭逮，現面臨5項刑事指控。

銀行卡沒有遺失，銀行帳戶卻出現未經授權交易。肯塔基州 一居民報案後，警方循線查出一38歲台灣女涉嫌取得其卡片資料。涉案女準備從印第安納州 搭機返台時遭警方逮捕，目前已被移送肯塔基州，面臨五項刑事指控。

WNKY電視台報導，肯塔基州鮑林格林市（Bowling Green）警方表示，一當地居民9月17日報案，指銀行帳戶前一天出現可疑交易。警方調查後，將台灣女子林喬音（Lin Jo Yin，音譯）列為嫌疑人，指她在未拿走實體卡片的情況下，取得受害者的卡片資料。警方尚未公開她如何取得資料，也未說明涉案交易的具體操作方式。

印第安納波利斯國際機場警方9月25日找到準備搭機前往台灣的林喬音，並將她逮捕。林喬音10月8日被送往肯塔基州拘留設施。

鮑林格林市警方10月12日公布，她面臨詐欺使用信用卡、竊取零售商品供轉售、一級非法存取電腦、濫用電腦資訊，以及以詐欺方式取得商品或其他有價物品指控。涉及商品轉售的罪名描述，並不代表警方已證實商品實際售出，也不能據此認定有犯罪集團參與。

沃倫縣拘留紀錄顯示，詐欺使用卡片及以詐欺取得商品兩項指控，所列金額區間均為1000元至未滿1萬元。這些是指控所使用的金額級距，不是已確認的受害者損失。紀錄另在涉及零售商品的指控旁，列有1萬元保釋金。

警方提醒，民眾發現帳戶出現可疑交易，即使已通知銀行或其他金融機構，仍應向警方報案，讓調查人員能追查交易線索及涉嫌犯罪者。

聯邦貿易委員會（FTC）建議，持卡人定期查看交易紀錄，一旦發現並非自己授權的付款，立即聯絡發卡機構，並以書面確認爭議，保留往來紀錄。實體卡片仍在手上，不代表卡號等資料沒有遭冒用。