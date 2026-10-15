亞裔住房危機 倡議團體：1號提案難解

Housing California執行長Chione Lucina Muñoz Flegal表示，1號提案可增加低收入家庭的可負擔住宅供給，但仍須搭配長期財源及其他政策，才能逐步解決加州住房危機。（線上會議截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 加州亞裔住房壓力加劇，倡議團體指出多代同住與擁擠合租成常態，1號提案將以債券擴充可負擔住宅與購屋援助，但無法單獨解決危機。

美國社群媒體 （American Community Media）13日舉行線上簡報會，住房倡議團體指出，部分亞裔 家庭以多代同住、擁擠合租應付高房租，面臨居住不穩定卻較少申請援助。與會者並介紹11月3日交付選民表決的1號提案，說明住房債券如何增加可負擔住宅、協助購屋及防止居民被迫搬離社區。

Housing Now!執行長Francisco Dueñas表示，加州約44%居民為租客 ，其中亞裔約占16%。他指出，亞裔、太平洋島民及夏威夷原住民社群的住房困境，包括擁擠居住以及遭遇無家可歸問題時較少申請援助的情況。

Dueñas說，住房負擔過重，有時表現在多個家庭或多代家人共同居住，以分攤費用。移民家庭普遍承受較重租金負擔，無證移民處境更艱難，能找到且感到安全的住所選擇有限。他也提醒，隨著年齡增加，依靠固定收入的長者，可能愈來愈難負擔原本住得起的房屋。

簡報會資料指出，加州超半數租客將逾三成收入用於住房，低收入家庭與少數族裔受到的衝擊尤其明顯。1號提案擬授權州政府發行112億5000萬元債券，支持可負擔租賃住宅、退伍軍人購屋、支持性住宅及頭期款援助等計畫。

Housing California執行長Chione Lucina Muñoz Flegal表示，部分家庭自認屬於中等收入，實際上可能符合住房援助資格。提案主要服務低收入居民，但部分購屋援助及退伍軍人計畫涵蓋的家庭範圍較廣。

Flegal坦言，1號提案無法單獨解決住房危機，仍須搭配長期財源與其他政策。她表示，提案未要求新增稅項，但債券本息須由州一般基金償還。官方估計，州政府未來約25年，每年將增加5億至6億元還債支出。

加州住房夥伴組織研究主管Jessica Hitchcock表示，可負擔住宅資格須依各縣收入標準判定，同一建案也可能服務不同收入層級，租金因此有所差異。她介紹，提案除興建住宅，也將投入資金收購、修繕及保留既有可負擔住宅，讓家庭留在工作地點附近，孩子不必因搬家轉學。