世報銀髮展10月17日登場 有多場講座與好禮

世報銀髮樂齡展來了，提供多場講座和免費義診服務。圖為此前樂齡展時民眾在聽講座。（本報資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 世界日報主辦的2026銀髮樂齡生活展將在洛僑中心與哈仙達岡社區中心登場，提供健康講座、免費健檢、健保資訊、旅遊分享與抽獎好禮。

由世界日報 主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於10月17日在「洛杉磯 華僑文教服務中心」，以及11月14日在「哈仙達岡社區中心」熱鬧舉行，活動時間為上午10時至下午3時。今年活動結合健康講座、健保資訊、旅遊分享，以及免費義診服務，現場並準備500份伴手禮袋於開場時發放(先到先得，送完為止)，以及好禮大抽獎等環節，活動免費參加、免費停車、無須報名，歡迎民眾共襄盛舉。

今年活動的講座主題相當豐富且實用，其中包括SCAN Health Plan、駿熹醫療保險 服務公司(JAR Insurance)、佳信健保服務(Anneta Insurance Solutions)和福樂紀念公園等多家保險公司為民眾分析來年保險新制與權益。除此之外，角聲醫療中心也將於洛僑中心的活動現場設置免費義診服務區，提供民眾基本健康檢測的免費諮詢(上午10時至12時)。

除豐富實用的講座內容，今年活動也準備多重好禮，並於各場講座環節之間穿插抽獎，讓參與民眾除了可以獲得健康、健保及生活等實用資訊，也有機會將好禮帶回家。獎項包括：九陽電壓力煲、九陽破壁免濾多功能豆漿機 (輕享版)、成田家電-多功能食物攪碎機(玻璃容器)等多項實用好禮，精彩獎項將於活動現場陸續抽出，歡迎民眾踴躍參加。

除此之外，今年角聲醫療中心將提供多項免費健康檢查服務，包括血壓測量、體重指數（BMI）測量及握力測試，協助參與者初步了解自身的身體狀況與健康指標，現場也將提供幽門螺旋桿菌篩檢及口腔健康檢查，讓民眾可以透過簡單的檢測，進一步關注腸胃及口腔健康，免費健檢開放時間為上午10時至中午12時。此外，此次活動也特別安排郵輪慢遊旅行分享，從樂齡族的旅遊需求與生活方式出發，提供實用資訊，讓民眾在關注健康與健保制度轉換之餘，也能為退休後的生活增加更多不同的選擇。

活動免費參加、免費停車，誠摯邀請民眾踴躍參與，一同感受健康生活的樂趣與便利。洛僑中心活動地址： 9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731; 哈仙達岡社區中心地址: 1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745銀髮樂齡生活展活動諮詢熱線323-268-4982分機600。