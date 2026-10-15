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早期沒症狀 醫師：別輕信「逆轉腎」藥物或保健食品

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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姚彥宏指出，華人體質加上美國高糖、高脂的飲食環境，讓旅美華人的腎臟承受雙重壓力。...
姚彥宏指出，華人體質加上美國高糖、高脂的飲食環境，讓旅美華人的腎臟承受雙重壓力。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，慢性腎臟病早期常無明顯症狀，應靠定期檢查與控制血壓、血糖保護腎臟，並避免輕信逆轉腎藥物與不當用藥。

腎功能逐漸衰退，身體卻可能毫無感覺。陽明交通大學附設醫院腎臟內科醫師姚彥宏日前在洛僑中心舉行的台灣醫療健康講座中指出，慢性腎臟病早期通常沒有明顯症狀，等到出現疲倦、水腫或尿毒症狀，腎功能可能已嚴重受損。他提醒，民眾不要輕信宣稱能「逆轉腎」的藥物或保健食品。定期抽血、驗尿，並控制血壓、血糖，才是保護腎臟的重要方法。

姚彥宏表示，腎臟如同人體過濾器，負責排除代謝廢物及調節水分。隨著年齡增長，腎功能可能逐漸下降，但剩餘的腎臟仍能代償運作，因此患者不一定察覺異常。糖尿病、高血壓是慢性腎臟病的重要危險因子，也是許多患者最終需要洗腎的原因。他提醒，不能因為沒有不舒服，就忽略血糖及血壓控制。

不當用藥也可能傷腎。姚彥宏指出，部分非類固醇消炎止痛藥可能影響腎臟血流，尤其在脫水或腎功能不佳時，使用風險更高。來源不明的中藥、偏方及成分不清的保健食品，也可能造成腎臟損傷。

他分享，有親友曾聽信「正常血壓等於年齡加90」的網路說法，但這並非正確標準。長期高血壓會增加腎臟負擔，血壓控制目標應依個人健康狀況，由醫師評估。他以78歲仍從事農務的父親為例，強調規律量血壓、配合醫師調整藥物的重要性。

日常飲食方面，姚彥宏建議減少鹽攝取，尤其加工食品、湯品及醬料容易含有過多鹽。他吃火鍋、水餃時，習慣不另外沾醬。夏季流汗較多時，也應注意補水，避免脫水增加急性腎損傷風險。

精華 FAQ

  • 因為腎臟具有代償能力，功能逐漸下降時身體未必立刻出現不適，常到疲倦、水腫或尿毒症狀明顯時，腎功能已經受損不少。

  • 糖尿病、高血壓是最重要的危險因子，長期控制不佳會加重腎臟負擔；此外，不當使用非類固醇消炎止痛藥、中藥偏方與來源不明保健食品，也可能傷腎。

  • 最重要的是定期抽血、驗尿，並依醫師建議控制血壓與血糖；同時減少鹽分攝取、注意補水，避免脫水與亂用藥物，才能降低急性與慢性腎損傷風險。

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