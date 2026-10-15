水電帳單逾3.4萬 洛城知名老店節約苦撐
洛杉磯老字號熟食餐廳Canter's Deli因水電帳單暴增至3萬4000元以上承受壓力，店家擔憂成本續升將影響營運與員工生計。
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洛杉磯老字號熟食餐廳Canter's Deli因水電帳單暴增至3萬4000元以上承受壓力，店家擔憂成本續升將影響營運與員工生計。
洛杉磯知名猶太熟食餐廳Canter's Deli經營95年，如今卻因一張超過3萬4000元的水電帳單承受經營壓力。店家表示，帳單比四個月前增加近1萬元，已開始縮減冷氣使用時間，若仍無法控制支出，恐須削減人力。洛杉磯水電局（LADWP）表示，帳單上升主要來自水費與汙水處理費，用電量並未明顯增加。
加州郵報報導，位於Fairfax Avenue的Canter's Deli，是洛杉磯歷史悠久的猶太熟食餐廳，以鹹牛肉三明治、猶太丸子湯等聞名，目前由第三代Jacqueline Canter與Marc Canter兄妹共同經營。面對高額帳單，這家老店不得不重新檢視營運開支。
Marc表示，過去冬季帳單平均約1萬9000元，夏季約2萬3000至2萬4000元，如今帳單卻突破3萬4000元。為節省費用，餐廳已在午夜至上午8時，關閉其中一間用餐區的冷氣。他坦言，不清楚這樣究竟能省多少錢，但目前的節省幅度不足以解決問題，餐廳還須尋找其他辦法。
Marc指出，若沒有足夠資金支付薪資，就必須縮減人力。他擔心，持續增加的成本，可能影響在店內工作多年的員工。
不過，水電局對此發布聲明，對帳單增加原因提出不同說明。該局表示，檢視餐廳帳戶後發現，用電量與去年相比維持相對穩定，並非帳單上升的主要因素。過去三個月，電費增加約6.6%，水費增加21.6%，汙水處理費增加45%，其中汙水處理費的增幅最為明顯。
水電局指出，餐廳用電量雖大致持平，但較高的尖峰時段用電，仍使電費增加。這也意味著，店家收到的高額帳單包含不同項目，不能將全部增幅都歸因電費。加州郵報報導，水電局已聯繫餐廳，提出派遣專員到場，協助查找可能造成費用上升的問題。
這家經營95年的老店收到超過3萬4000元的帳單，比4個月前增加近1萬元，已明顯壓縮獲利空間，也讓店方開始重新調整營運成本。 店家先從空調下手，將午夜至上午8時關閉其中一間用餐區的冷氣，希望降低支出；但Marc坦言，單靠這種作法仍不足以解決高額帳單問題。 水電局指出，餐廳用電量與去年大致持平，電費僅小幅增加；真正拉高帳單的是水費增加21.6%與汙水處理費暴增45%，並非單純用電暴增。
精華 FAQ
這家經營95年的老店收到超過3萬4000元的帳單，比4個月前增加近1萬元，已明顯壓縮獲利空間，也讓店方開始重新調整營運成本。
店家先從空調下手，將午夜至上午8時關閉其中一間用餐區的冷氣，希望降低支出；但Marc坦言，單靠這種作法仍不足以解決高額帳單問題。
水電局指出，餐廳用電量與去年大致持平，電費僅小幅增加；真正拉高帳單的是水費增加21.6%與汙水處理費暴增45%，並非單純用電暴增。
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