洛僑10/18雙十音樂會 功夫、舞蹈同慶

中華民國退伍軍人協會南加州分會與南加州音樂學會8日舉行記者會，宣布18日將聯合舉辦雙十國慶音樂會。（記者張庭瑜／攝影）

「115年雙十國慶音樂會」18日下午1時在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，免費入場，現場有現金禮品抽獎。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛僑中心將於18日舉辦雙十音樂會，南加僑界以國樂、合唱、舞蹈與愛國歌曲慶祝國慶，並號召觀眾共唱「梅花」，活動免費入場。

國慶將至，南加 僑界即將響起國樂、合唱與愛國歌聲，台上有功夫、民族舞蹈，台下還能跟著唱「梅花」，現場更有現金抽獎。「中華民國 115年雙十音樂會」將於18日在洛僑中心登場，邀請僑胞用音樂為中華民國慶生。

音樂會由中華民國退伍軍人協會南加州 分會與南加音樂協會聯合主辦，結合國樂、合唱、獨唱、舞蹈、功夫及西樂等表演。南加音樂協會會長黃其嘉表示，協會源自已故教授顏文雄52年前創辦的國樂團，致力中西文化交流，並向主流社會推介中華文化。協會在洛僑中心舉辦國慶音樂會已有20多年，今年首度與退伍軍人協會合辦；退伍軍人協會及獅子會成員將演唱「梅花」，邀觀眾一同合唱。

中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南表示，協會秉持支持中華民國相關活動的原則參與合辦，盼團結海外僑胞，未來每年在南加州舉辦大型音樂活動。洛僑中心副主任劉玉玲表示，南加州僑界今年國慶活動超20場，此次安排多首愛國歌曲，盼凝聚僑胞向心力。樂團團長唐燕文介紹，曲目包括「梅花」、「龍的傳人」、「望春風」及「賽馬」，其中「賽馬」呼應馬年，寓意馬到成功。

音樂會將於18日下午1時至4時30分，在洛僑中心舉行，活動免費入場。