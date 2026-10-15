洛僑10/18雙十音樂會 功夫、舞蹈同慶
洛僑中心將於18日舉辦雙十音樂會，南加僑界以國樂、合唱、舞蹈與愛國歌曲慶祝國慶，並號召觀眾共唱「梅花」，活動免費入場。
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洛僑中心將於18日舉辦雙十音樂會，南加僑界以國樂、合唱、舞蹈與愛國歌曲慶祝國慶，並號召觀眾共唱「梅花」，活動免費入場。
國慶將至，南加僑界即將響起國樂、合唱與愛國歌聲，台上有功夫、民族舞蹈，台下還能跟著唱「梅花」，現場更有現金抽獎。「中華民國115年雙十音樂會」將於18日在洛僑中心登場，邀請僑胞用音樂為中華民國慶生。
音樂會由中華民國退伍軍人協會南加州分會與南加音樂協會聯合主辦，結合國樂、合唱、獨唱、舞蹈、功夫及西樂等表演。南加音樂協會會長黃其嘉表示，協會源自已故教授顏文雄52年前創辦的國樂團，致力中西文化交流，並向主流社會推介中華文化。協會在洛僑中心舉辦國慶音樂會已有20多年，今年首度與退伍軍人協會合辦；退伍軍人協會及獅子會成員將演唱「梅花」，邀觀眾一同合唱。
中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南表示，協會秉持支持中華民國相關活動的原則參與合辦，盼團結海外僑胞，未來每年在南加州舉辦大型音樂活動。洛僑中心副主任劉玉玲表示，南加州僑界今年國慶活動超20場，此次安排多首愛國歌曲，盼凝聚僑胞向心力。樂團團長唐燕文介紹，曲目包括「梅花」、「龍的傳人」、「望春風」及「賽馬」，其中「賽馬」呼應馬年，寓意馬到成功。
音樂會將於18日下午1時至4時30分，在洛僑中心舉行，活動免費入場。
「中華民國115年雙十音樂會」將於18日下午1時至4時30分，在洛僑中心舉行，活動採免費入場，邀請南加僑胞到場同歡。 活動由中華民國退伍軍人協會南加州分會與南加音樂協會合辦，內容包含國樂、合唱、獨唱、舞蹈、功夫及西樂，並安排愛國歌曲演出。 退伍軍人協會及獅子會成員將演唱「梅花」並邀觀眾合唱，現場也有現金抽獎；主辦方盼藉此團結僑胞，凝聚對中華民國的向心力。
精華 FAQ
「中華民國115年雙十音樂會」將於18日下午1時至4時30分，在洛僑中心舉行，活動採免費入場，邀請南加僑胞到場同歡。
活動由中華民國退伍軍人協會南加州分會與南加音樂協會合辦，內容包含國樂、合唱、獨唱、舞蹈、功夫及西樂，並安排愛國歌曲演出。
退伍軍人協會及獅子會成員將演唱「梅花」並邀觀眾合唱，現場也有現金抽獎；主辦方盼藉此團結僑胞，凝聚對中華民國的向心力。
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