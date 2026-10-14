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29亞裔民選官員 抗議金映玉遭抹紅

記者謝雨珊／綜合報導
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聯邦眾議員卡爾弗特（Ken Calvert）與同為共和黨籍的聯邦眾議員金映玉（Y...
聯邦眾議員卡爾弗特（Ken Calvert）與同為共和黨籍的聯邦眾議員金映玉（Young Kim）正角逐加州第40國會選區席位，選戰爭議持續升溫。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

卡爾弗特競選廣告疑將金映玉抹紅，引發29名亞裔民選官員與社區領袖聯名抗議，要求其道歉並停止利用族裔偏見。

聯邦眾議員卡爾弗特（Ken Calvert）與同為共和黨籍的聯邦眾議員金映玉（Young Kim）正角逐加州第40國會選區席位，選戰爭議持續升溫。卡爾弗特競選團隊疑發布一則廣告攻擊金映玉已遭中國共產黨滲透、收買或控制，無法保持政治立場的獨立性。此舉遭29名亞裔民選官員及社區領袖近日聯名致函，要求他公開向金映玉及整個亞裔美國人社群道歉，並為其「帶有種族歧視的抹黑言論」負責。

卡爾弗特競選團隊發布的廣告引用多則媒體報導，指控金映玉曾收受一名登記為中國政府代理人的人士數千元，並聲稱她支持北京的政治議程。廣告藉此暗示金映玉受到中國共產黨影響，甚至質疑她能否維持政治立場的獨立性。

廣告發布後，29名亞裔民選官員及社區領袖聯名致函卡爾弗特，譴責相關廣告內容。聯名信指出，將金映玉描繪成中國共產黨的代理人，不僅是毫無根據的指控，也傷害了整個亞裔美國人社群。信中強調：「幾代以來，亞裔美國人因自身族裔背景，忠誠與愛國精神屢屢受到質疑。我們不應再看到這些偏見被利用來謀取政治利益。」

聯署者認為，卡爾弗特對金映玉的攻擊與她長期以來的政治立場相互矛盾。金映玉多次公開批評中國共產黨，並因相關倡議立場而遭中國政府威脅。信中表示：「在國會中，沒有人比金映玉更積極對抗中國共產黨、捍衛美國國家安全。她的立場如此鮮明，以至於中國共產黨甚至曾要求逮捕她。」

此次聯名信由29名亞裔民選官員及社區領袖共同簽署，涵蓋加州州級及地方政府官員，以及台裔、韓裔、越裔等亞裔社區組織代表。簽署者包括加州州參議員崔錫浩（Steven Choi）、加州眾議員謝德智（Tri Ta）、前加州眾議員陳文（Van Tran），以及天普市副市長陳祥寧（Ed Chen）等人。

社區領袖簽署者則包括洛杉磯台灣人公共事務會（FAPA）會長陳俊言、聖伯納汀諾縣台灣商會會長楊怡文、橙縣韓裔美國人商會會長Joseph Lee等人。

加州第40國會選區橫跨橙縣的米慎維耶荷（Mission Viejo）至河濱縣的Woodcrest，是南加州少數共和黨具有穩固優勢的國會選區之一。卡爾弗特與金映玉同屬共和黨，兩人競逐該席位，使這場選戰受到關注。

聯邦眾議員卡爾弗特競選團隊疑發布一則廣告攻擊金映玉已遭中國共產黨滲透、收買或控制...
聯邦眾議員卡爾弗特競選團隊疑發布一則廣告攻擊金映玉已遭中國共產黨滲透、收買或控制，無法保持政治立場的獨立性。此舉遭29名亞裔民選官員及社區領袖聯名致函要求他公開道歉。（卡爾弗特競選團隊在KNBC-LA發布的廣告）

精華 FAQ

  • 因廣告暗示金映玉遭中國共產黨滲透、收買或控制，帶有明顯抹紅與族裔歧視意味，29名亞裔民選官員和社區領袖因此聯名譴責。

  • 他們要求卡爾弗特公開向金映玉及整個亞裔美國人社群道歉，並為這類抹黑言論負責，同時停止利用族裔偏見作為政治攻擊工具。

  • 聯名信強調金映玉長期公開批評中國共產黨，並因相關立場遭威脅；她在國會中被認為是最積極對抗中共、捍衛美國國家安全的議員之一。

亞裔 種族歧視 共產黨

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