29亞裔民選官員 抗議金映玉遭抹紅
卡爾弗特競選廣告疑將金映玉抹紅，引發29名亞裔民選官員與社區領袖聯名抗議，要求其道歉並停止利用族裔偏見。
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卡爾弗特競選廣告疑將金映玉抹紅，引發29名亞裔民選官員與社區領袖聯名抗議，要求其道歉並停止利用族裔偏見。
聯邦眾議員卡爾弗特（Ken Calvert）與同為共和黨籍的聯邦眾議員金映玉（Young Kim）正角逐加州第40國會選區席位，選戰爭議持續升溫。卡爾弗特競選團隊疑發布一則廣告攻擊金映玉已遭中國共產黨滲透、收買或控制，無法保持政治立場的獨立性。此舉遭29名亞裔民選官員及社區領袖近日聯名致函，要求他公開向金映玉及整個亞裔美國人社群道歉，並為其「帶有種族歧視的抹黑言論」負責。
卡爾弗特競選團隊發布的廣告引用多則媒體報導，指控金映玉曾收受一名登記為中國政府代理人的人士數千元，並聲稱她支持北京的政治議程。廣告藉此暗示金映玉受到中國共產黨影響，甚至質疑她能否維持政治立場的獨立性。
廣告發布後，29名亞裔民選官員及社區領袖聯名致函卡爾弗特，譴責相關廣告內容。聯名信指出，將金映玉描繪成中國共產黨的代理人，不僅是毫無根據的指控，也傷害了整個亞裔美國人社群。信中強調：「幾代以來，亞裔美國人因自身族裔背景，忠誠與愛國精神屢屢受到質疑。我們不應再看到這些偏見被利用來謀取政治利益。」
聯署者認為，卡爾弗特對金映玉的攻擊與她長期以來的政治立場相互矛盾。金映玉多次公開批評中國共產黨，並因相關倡議立場而遭中國政府威脅。信中表示：「在國會中，沒有人比金映玉更積極對抗中國共產黨、捍衛美國國家安全。她的立場如此鮮明，以至於中國共產黨甚至曾要求逮捕她。」
此次聯名信由29名亞裔民選官員及社區領袖共同簽署，涵蓋加州州級及地方政府官員，以及台裔、韓裔、越裔等亞裔社區組織代表。簽署者包括加州州參議員崔錫浩（Steven Choi）、加州眾議員謝德智（Tri Ta）、前加州眾議員陳文（Van Tran），以及天普市副市長陳祥寧（Ed Chen）等人。
社區領袖簽署者則包括洛杉磯台灣人公共事務會（FAPA）會長陳俊言、聖伯納汀諾縣台灣商會會長楊怡文、橙縣韓裔美國人商會會長Joseph Lee等人。
加州第40國會選區橫跨橙縣的米慎維耶荷（Mission Viejo）至河濱縣的Woodcrest，是南加州少數共和黨具有穩固優勢的國會選區之一。卡爾弗特與金映玉同屬共和黨，兩人競逐該席位，使這場選戰受到關注。
因廣告暗示金映玉遭中國共產黨滲透、收買或控制，帶有明顯抹紅與族裔歧視意味，29名亞裔民選官員和社區領袖因此聯名譴責。 他們要求卡爾弗特公開向金映玉及整個亞裔美國人社群道歉，並為這類抹黑言論負責，同時停止利用族裔偏見作為政治攻擊工具。 聯名信強調金映玉長期公開批評中國共產黨，並因相關立場遭威脅；她在國會中被認為是最積極對抗中共、捍衛美國國家安全的議員之一。
精華 FAQ
因廣告暗示金映玉遭中國共產黨滲透、收買或控制，帶有明顯抹紅與族裔歧視意味，29名亞裔民選官員和社區領袖因此聯名譴責。
他們要求卡爾弗特公開向金映玉及整個亞裔美國人社群道歉，並為這類抹黑言論負責，同時停止利用族裔偏見作為政治攻擊工具。
聯名信強調金映玉長期公開批評中國共產黨，並因相關立場遭威脅；她在國會中被認為是最積極對抗中共、捍衛美國國家安全的議員之一。
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