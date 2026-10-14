羅斯密、李志、陳奕泉3候選人結盟

（從左三至右二）依次是Sandra Armenta、陳奕泉、李志和競選艾爾蒙地高中學區教委連任的阮貴。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 羅斯密市長與市議員選戰升溫，Sandra Armenta、李志及陳奕泉同場拉票，陳奕泉則以反省前科、重返政壇爭取支持。

尋求競選連任的羅斯密市長Sandra Armenta 、市議員李志（Steven Ly）和捲土重來的前市議員陳奕泉（John Tran）3日在Garvey公園和南加 世界六通拳總會會員們舉行社區交流活動，為其選舉拉票。

候選人陳奕泉因過往歷史成為被關注的候選人，他目前擔任柔似蜜市交通委員會委員，他在23歲時就當選嘉偉學區教委會委員，成為該學區教委會最年輕成員。2005年首度當選羅斯密市市議員，並於2007年至2009年擔任該市首名亞裔 市長，2009年因試圖妨礙證人作證並向進行腐敗調查的聯邦調查局特工作虛假陳述兩項罪名被判21個月。

對於判刑的歷史，陳奕泉保持公開透明的態度，他表示，20多年前他確實犯過一個錯誤，那個錯誤傷害他的家人，且這是他非常後悔的一件事，他完全承擔這件事情的責任。但是展望未來，他會繼續與市長及市議員合作確保為城市提供更好的機會，成為一個更安全的城市。

他表示，21年前他第一次當選市議員，當時目標是改善公共安全、推動休閒與娛樂活動的機會，並確保城市有更完善的經濟發展規畫。20年後他再次參選，同樣希望進一步改善城市公共安全，確保長者及所有居民都有機會在城市生活、工作和消費。

現任市長Sandra Armenta競選連任，她表示，她在羅斯密生活超過四十年，曾是前特殊教育和普通教育教師。城市有63%以上的亞裔人口，她和亞裔社區關係緊密，她的政見與關注議題是改善城市建設，正面面對住房危機，保持街道安全。

對於支持陳奕泉選舉的原因，Sandra表示，她曾和陳奕泉談過，也逐漸了解他的競選動力。他20年前犯了一個錯誤，但這件事情並沒有傷害到市府，市府沒有被起訴且沒有必須支付任何款項。他所做的事情真正傷害的人只有他本人和其家人。

市議員李志也尋求連任，他的核心政見主要圍繞社區與公共安全、支持小企業，利用自身的商會管理經驗，推動聖蓋博谷與城市商業和經濟發展。做好退伍軍人福利，積極為退伍軍人尋求經濟適用房等實質性的安置方案。環境保護與綠化，提倡資源回收、水資源合理利用，及維護乾淨的公園與休閒綠地。

本屆市議會選舉參選人中，還有新面孔：華裔林樹鈺（Diana Lam），她已獲得聯邦眾議員趙美心背書支持，她是潮汕移民二代，也是家裡第一代大學生，其競選綱領是致力於讓城市更為宜居和商業發展。

羅斯密現在沒有市議員正式任期限制，沒有分區選舉，獲票最高者依次當選。競選艾爾蒙地高中學區教委連任的阮貴（Qui Nguyen）當天也參加活動。

前市議員陳奕泉（John Tran）（中）坦承自己20多年前確實犯過一個錯誤。（記者張宏／攝影）

羅斯密三名候選人Sandra Armenta 、李志和捲土重來的前市議員陳奕泉（John Tran）3日在Garvey公園和南加世界六通拳總會會員們舉行社區交流活動。（記者張宏／攝影）

尋求競選連任的羅斯密市長Sandra Armenta 、市議員李志（Steven Ly）和捲土重來的前市議員陳奕泉（John Tran）3日在Garvey公園和南加世界六通拳總會會員們舉行社區交流活動。（記者張宏／攝影）