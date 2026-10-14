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南加美食家林慧懿 勇敢抗癌重生

記者張宏／洛杉磯報導
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癌症倖存者林慧懿（左二）和抗癌接力園遊會創始人凌生輝（中）等人合影。（記者張宏／...
癌症倖存者林慧懿（左二）和抗癌接力園遊會創始人凌生輝（中）等人合影。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華人熟知的美食家林慧懿今年5月確診乳腺癌，返台完成手術與28次放療後已康復，並以親身經歷呼籲癌友正規治療、與病共存。

南加華人熟悉的美食家林慧懿今年5月右胸被檢查出乳腺癌，在台灣接受28次放射性治療，如今已恢復健康。她表示，癌症不可怕但癌症也不會消失，最好辦法是與之共存，每天保持「三好」秘訣。

很多認識林慧懿的人都知道她個性開朗，然而母親過世後，她曾經歷一段相當悲傷的日子。後來在醫生鼓勵下，她開始嘗試走出悲傷，並安排健康檢查。她一直覺得自己身體健康，但沒有想到有一天癌症會發生在自己身上。

她說，作為女性，她最不願意接受的檢查之一就是乳房攝影。因為亞裔女性的乳房密度較高，檢查時乳房要受到各種擠壓才能拍攝清楚，讓她很不舒服。後來她選擇在一家醫療機構接受較新的3D乳房攝影檢查，體驗沒有那麼不適。原本以為檢查順利完成，沒想到一周後，院方通知她需要接受乳房超音波檢查，之後更被安排進行切片檢查。由於檢查涉及右邊胸部兩個部位，醫師在切片過程中進行定位，以便後續手術或其他影像檢查使用。經過一段等待，她最終接到確診消息，得知自己罹患乳癌，需要接受手術治療。

林慧懿說，接到消息時正值母親節前後，當時她正在女兒家中，在得知自己檢查結果呈陽性，需要開刀後，女兒當場大哭，家人都受到很大衝擊。她當下想的是趕緊約醫生，但她使用的保險網內只有100來個治療乳腺癌的醫生，最快預約也要等一個多月。

林慧懿說，她本來已安排好前往台灣的行程，考量台灣的醫療資源，及哥哥在榮總加護病房擔任主任、能夠協助照顧，最後決定回台灣接受治療。她在台灣進行手術，休養一個月，開始接受28次放射治療。

她表示，治療初期的10次放療並沒有明顯不適，但到了第二個十次，身體反應逐漸加劇。治療後皮膚出現嚴重不適，甚至破皮和變黑，讓她十分痛苦。胸部在治療期間腫脹，期間為安慰女兒，她還開玩笑說，等於做了隆胸手術，女兒反嗆她會不會因此大小不一樣。原先醫師曾表示15次放療可能就足夠，但另一位醫師建議進行28次，她最後按照醫療安排完成療程。由於放療每周進行五天、休息兩天，整個療程讓她在台灣停留相當長的時間。

回顧整段治療過程，林慧懿以「與癌症共存」來形容自己對抗癌生活的體悟，她說，抗癌並不只是與疾病對抗，更是學習與身體相處、重新認識生命的過程。她希望透過自身故事，鼓勵癌友在接受正規治療的同時，給自己足夠的休養時間，要努力吃好、睡好、保持好心情。

精華 FAQ

  • 她在接受3D乳房攝影後，先被通知要做超音波，接著又安排切片檢查，最後確認右胸兩個部位罹患乳癌，並被建議進一步接受手術治療。

  • 她原本就有返台行程，加上考量台灣醫療資源較便利，且哥哥在榮總加護病房任主任可協助照顧，因此決定回台灣進行手術與後續放療。

  • 林慧懿認為癌症不可怕，重點是學會與之共存，治療期間要給身體足夠休養，並維持好飲食、好睡眠與好心情，才能更穩定面對病程。

南加 癌症 亞裔

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