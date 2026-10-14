南加抗癌接力 青少年創意海報傳遞希望

今年重頭戲是2026青少年抗癌健康大使多媒體創作比賽。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 2026南加州抗癌接力園遊會在亞凱迪亞舉行，透過青少年創作比賽、倖存者致敬與社區健檢活動，推廣癌症預防、早期篩檢與健康生活。

美國癌症 協會（American Cancer Society）與國際獅子會4-L2區攜手推動的2026南加州 抗癌接力園遊會（Relay for Life）10日在亞凱迪亞社區中心舉行。今年延續抗癌接力、癌症倖存者致敬及生命紀念儀式，重頭戲是2026青少年抗癌健康大使多媒體創作比賽，鼓勵年輕世代透過藝術創意傳遞癌症預防觀念，讓健康教育從校園延伸至家庭與社區。

南加州抗癌接力園遊會現場匯集各個組織攤位。（記者張宏／攝影）

抗癌接力園遊會創始人凌生輝表示，她在美國癌症協會擔任義工26年，每年癌症協會都通過接力園遊會的方式籌款幫助癌友。同時通過2026青少年抗癌健康大使多媒體創作比賽，邀請學生參與，透過海報設計、影片製作及社群媒體，將健康生活、癌症預防、拒絕菸草與電子菸、癌症篩檢與早期發現等議題融入創作，用科學進步跟藝術的結合幫助癌友。

活動舉行癌症倖存者與團隊步行，象徵抗癌路上相互扶持、永不放棄的信念。南加州華人抗癌「為生命接力」主席顧思佳表示，過去15年來，每年都能募集至少10萬元用於癌症研究治療和防治宣導等。

現場還有美食、遊戲、抽獎、健檢及癌症防治資訊攤位，華航聯誼會、華埠服務中心等組織都有參與。華埠服務中心將在17日9時開始在華埠商場Alpine Tower舉辦年度健康博覽會，屆時免費檢查聽力、平衡能力、口腔、血壓血糖等，現場還有流感疫苗接種和中醫義診等內容。

美國癌症協會（American Cancer Society）與國際獅子會4-L2區攜手推動的2026南加州抗癌接力園遊會（Relay for Life）10日在亞凱迪亞社區中心舉行。（記者張宏／攝影） 現場帶來充滿活力的舞蹈表演。（記者張宏／攝影） 華埠服務中心17日將在愛平商場舉辦年度健康博覽會。（記者張宏／攝影）