買下蒙市半世紀樂器行 華人保留招牌地標

蒙特利公園市前市長，美國粵港澳大灣區企業家總商會創會會長林達堅買下蒙市半個世紀老字號莊尼樂器，為其換新顏。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙特利公園市前市長林達堅買下老字號莊尼樂器並整修轉型，保留地標也盼以新店服務居民、帶動在地經濟。

蒙特利公園市 前市長，美國粵港澳大灣區 企業家總商會創會會長林達堅買下蒙市半個世紀老字號莊尼樂器，為其換新顏。新店是間抗老美容店，眾多民選官員雲集已於11日舉辦了開業典禮。林達堅表示，無論經濟環境如何變化，他始終選擇扎根蒙市，希望透過投資與創新，讓居民留在家鄉也能享有更多元服務。

在蒙市嘉偉大道屹立半個世紀的莊尼樂器其醒目的紅白樂器標誌，一直是城市發展和歷史的見證者，當城市人口結構變遷時，店主Johnny Thompson選擇留下來，他在2016年10月17日《洛杉磯時報》一篇關於他的文章中說：「很少有人留下來，市中心商戶要麼離開，要麼退休，他想他是最後一個。這是他的家鄉，也是他的事業，沒想過出售它。」但是2021年疫情期間Thompson離世，妻子Nancy不得不掛牌出售，而林達堅就是那個最終贏得競標的買家。

談起在蒙市投資置業初衷，林達堅表示，經濟景氣有好壞，但無論如何，他還是選擇留在蒙市。很多企業家曾經來找他，讓他去其他城市投資發展，但他都拒絕，因為這裡是他的家鄉，沒有理由搬到其他城市。

他說，從那時起，他們在這裡投入大量資金進行整修，尤其是室內裝潢。從屋頂到管線，所有東西都是全新的，所有空調設備也都換成新的。經過數年努力，如今終於完工，希望能為蒙市更多居民提供服務，讓大家不必把錢花在蒙市以外的地方，希望大家能繼續留在這裡，就像他一樣，再待上30年，甚至100年。