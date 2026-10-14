告別百年「寒酸」 布班克機場新航廈啟用

首批旅客當天從新航廈出發，部分旅客則經歷從舊航廈搭機出發、返程時降落新航廈的特殊體驗，見證這座服務洛杉磯地區近百年的機場舊貌換新顏。（記者楊青/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 布班克機場啟用耗資13億美元的新航廈，改善空間、安全與服務，並保留步行登機特色，延續洛杉磯北部重要國內機場定位。

好萊塢 布班克機場（Hollywood Burbank Airport）13日正式啟用全新旅客航廈。首批旅客當天從新航 廈出發，部分旅客則經歷從舊航廈搭機出發、返程時降落新航廈的特殊體驗，見證這座服務洛杉磯 地區近百年的機場，正式告別狹小擁擠的「寒酸樣」，全新出發。

新航廈工程耗資約13億美元，歷經多年規劃與施工，建築面積約35.5萬平方呎，比原有設施大約42%。新航廈不僅改善報到、安檢、行李提領及候機空間，也提升建築抗震能力，並調整航廈與跑道之間的距離，以符合聯邦航空管理局（FAA）的安全規範。

作為洛杉磯地區重要的國內航線機場，好萊塢布班克機場尤其受到居住在聖費南度谷、格蘭岱、巴沙迪那及洛杉磯北部的旅客青睞。由於其地處城市中心優越的地理位置，交通無需長途接駁，長期以來機場規模雖小，依然常年門庭若市。不過也同時由於其狹小擁擠，常被譏諷「形象寒酸」，與世界影視之都的形象名不符實。

舊航廈部分建築可追溯至1930年，長期面臨設施老化及安全規範更新的問題。布班克居民2016年通過Measure B，支持興建新航廈。工程的主要目標，是讓航廈與跑道保持符合聯邦規範的安全距離，同時改善建築抗震能力及無障礙設施。 好萊塢布班克機場13日正式啟用全新旅客航廈。（記者楊青/攝影） 首批旅客當天從新航廈出發，部分旅客則經歷從舊航廈搭機出發、返程時降落新航廈的特殊體驗，見證這座服務洛杉磯地區近百年的機場舊貌換新顏。（記者楊青/攝影） 好萊塢布班克機場新航廈工程耗資約13億美元，建築面積約35.5萬平方呎，比原有設施大約42%。報到、安檢、行李提領及候機空間、抗震能力等都明顯改善。（記者楊青/攝影）

新航廈共有14個登機口，與舊航廈數量相同，但報到、安檢及行李提領空間更加寬敞，並增設餐飲、零售、家庭與哺乳空間，旅客候機充電設備等也一應俱全。 好萊塢布班克機場新航廈工程耗資約13億美元，建築面積約35.5萬平方呎，比原有設施大約42%。報到、安檢、行李提領及候機空間、抗震能力等都明顯改善。（記者楊青/攝影）

新航廈同時保留布班克機場的一項特色：旅客仍可步行經停機坪登機，而非全面採用連接航廈與飛機的空橋。這種設計讓機場在更新設施的同時，繼續維持規模較小、步行距離短的特色。機場周邊交通設施也配合升級，包括新停車設施及前往附近公共交通站點的接駁安排，讓旅客有更多方式抵達機場。

根據機場及相關統計資料，布班克機場2025年旅客量約620萬人次；洛杉磯國際機場則接近7371萬人次，兩者規模相差近12倍；安大略國際機場2025年旅客量約712萬人次。布班克以國內航線及洛杉磯北部市場為主。