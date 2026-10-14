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實現傳統「美國夢」要花530萬 工作40年也難圓

記者子為／綜合報導
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財經網站Investopedia最新分析顯示，要實現傳統美國夢，一生總花費已突破...
財經網站Investopedia最新分析顯示，要實現傳統美國夢，一生總花費已突破530萬元。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Investopedia估算，傳統美國夢一生成本已逾530萬元，但一般全職工作者40年收入加上社安金仍少約120萬元。

擁有自己的房子、開新車、養育孩子、安享退休生活，曾是許多美國人嚮往的「美國夢」，如今實現這些目標的代價愈來愈高。財經網站Investopedia最新分析顯示，要實現傳統美國夢，一生總花費已突破530萬元。

根據Investopedia 7日公布的報告，研究將美國夢分為八大項目，包括擁有房屋、購買新車、養育兩名子女並送他們上大學、退休、醫療保健、舉辦婚禮、飼養寵物及每年度假。按照最新估算，這些費用一生累計超過530萬元，去年以相同方法計算的金額則約為511萬元。

然而，收入成長速度追不上開支。根據美國勞工統計局數據，截至今年6月的12個月內，私人企業員工薪資僅增加3.1%，低於美國夢成本4.1%的漲幅。

根據Investopedia的估算，一名擁有學士學位的全職工作者，從25歲工作至64歲，收入中位數累計約360萬元，且尚未扣除所得稅。即使退休後再領取20年社會安全金，以每月平均2071元計算，一生收入總額約410萬元，比實現美國夢所需金額少約120萬元。

在各項支出中，房屋是最昂貴的部分，一生擁屋成本高達127萬5782元，較去年增加逾9萬元。分析指出，美國獨棟住宅價格中位數超過42萬元，30年期房貸平均利率為6.32%。假設買家支付20%頭期款，其餘透過30年房貸支付，累計要花約83萬7000元。若再計入房產稅、保險及水電等費用，30年擁屋成本還要增加約43萬8000元。

養車則是第二大支出。研究假設家庭有兩名成年人，從22歲至75歲各自使用新車，每10年換車一次，並計入保險、維修、註冊及燃油費用，一生總支出達120萬5627元。

退休生活是第三大支出，估計達120萬5119元。即使退休夫妻已經繳清房貸、不必再支付租金，每年生活費仍約7萬1600元。以20年退休生活估算，扣除其他項目已列入的醫療及汽車支出後，退休費用仍超過120萬元。

養育子女的負擔同樣驚人。將兩名孩子從出生養育至17歲，再送入大學，總成本達95萬3763元，較去年增加近7萬8000元。

其他生活支出也不容小覷。研究估計，從22歲至85歲的醫療保健費用累計約41萬3000元；若每年安排一次旅行，一生旅遊開支約18萬7000元；飼養一隻貓及一隻狗的總費用約4萬1000元；舉辦婚禮及購買訂婚戒指，則平均需要3萬8800元。

不過，Investopedia強調，530萬元並不是每個美國家庭都必須準備的存款金額，而是依據特定生活模式估算的一生累計支出。

精華 FAQ

  • 依最新報告，傳統美國夢的八大項目累計支出已超過530萬元，較去年約511萬元明顯增加，反映住房、育兒與退休等成本持續上升。

  • 最昂貴的是房屋、養車與退休生活，其中擁屋約127萬5782元，養車約120萬5627元，退休約120萬5119元，三項合計已占大部分成本。

  • 因為薪資增幅落後支出漲幅，一名學士學位全職工作者工作40年加上20年社安金，總收入約410萬元，仍比實現美國夢少約120萬元。

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