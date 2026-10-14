洛杉磯港9月貨運量 刷新建港118年來紀錄

洛杉磯港9月貨櫃吞吐量創紀錄。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯港9月貨運量突破104萬TEU創下歷史新高，進口與空箱處理皆明顯增加，帶動第三季及今年前九個月吞吐量同步改寫紀錄。

洛杉磯港 貨運量再創歷史新高。洛杉磯港公布，2026年9月共處理104萬2652個標準貨櫃（TEU），刷新建港118年以來單月吞吐量紀錄，也超越2025年7月創下的前紀錄。重箱進口量（Loaded Container Imports）較去年同期增加19%，反映美國市場需求、企業補充庫存及全球航運路線變動等因素，持續影響跨太平洋貨運。

洛杉磯港指出，9月的貨櫃吞吐量比先前單月紀錄多出2萬個以上。2026年第三季度，即7月至9月，洛杉磯港累計處理貨櫃近300萬個標準箱，創下歷來最繁忙季度紀錄；6月至9月四個月的累計吞吐量也接近400萬個標準箱，刷新同期紀錄。今年前九個月，洛杉磯港累計處理貨櫃接近810萬個標準箱，較去年同期成長超過3%。

洛杉磯港表示，9月重箱進口量達54萬5696個標準箱，年增19%；重箱出口量為12萬5751個標準箱，年增10%；空箱處理量約37萬1206個標準箱，同樣創下單月歷史新高。數據顯示進口仍是推動洛杉磯港貨運成長的重要力量。重箱進口量大幅增加，意味著更多裝載貨物的貨櫃經由港口進入美國市場；出口量也有所成長，但進口與出口的貨櫃規模仍有明顯差距。