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華男涉勞力販運案 牽出背後31人

記者子為／綜合報導
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被捕者之一為Naideng Jiang，他於10月2日被收押，面臨參與有組織犯罪...
被捕者之一為Naideng Jiang，他於10月2日被收押，面臨參與有組織犯罪，以及參與敲詐勒索或非法討債的指控。（Johnson County Jail）

AI摘要

文章摘要整理：

德州強生縣疑涉華人參與的勞力販運案持續偵辦，已逮捕6人並拘留31名潛在受害者，另查出豪奢財物與現金，警方懷疑背後牽連洗錢與組織犯罪。

德州強生縣（Johnson County）一宗疑有華人涉案的勞力販運案件，經執法部門調查三個月後，六人被捕，另有31人被拘留並以潛在受害者身分接受訪談。其中一名被捕者及另一名警方仍在尋找的人員，依姓名判斷疑為華人，官方尚未確認其族裔。調查人員還發現大量現金、豪華汽車及其他奢華物品，官員認為這些跡象與洗錢活動相符。

據FOX 4電視台報導，強生縣與Somervell縣地方檢察官辦公室發布新聞稿表示，此次逮捕涉及參與有組織犯罪及敲詐勒索相關指控。

被捕者之一為江乃登（Naideng Jiang，音譯），別名「Danny」。據FOX 4引述強生縣監獄紀錄，他於10月2日被收押，面臨參與有組織犯罪，以及參與敲詐勒索或非法討債的指控。兩項指控的保釋金分別列為50萬元及40萬元，合計90萬元。

調查人員另指出，別名「Wendy」的盧文琴（Wenquin Lu，音譯）與該案有關，目前仍在尋找此人。

至於31名潛在受害者涉及何種工作，CBS Texas電視台指出，警方尚未公開涉案勞動類型、案發地點及其他五名被捕者的身分。

WBAP電台刊登的報導指出，雖然調查人員發現大量現金與豪華物品，警方未公開現金數額、查扣哪些財物，以及這些財物所在的地點。

此次行動由強生縣地方檢察官辦公室調查人員，聯同德州公共安全廳、強生縣警察局、Burleson警察局、聯邦調查局（FBI）及其他聯邦機構展開。

FOX 4報導，地方檢察官辦公室以調查仍在進行為由，表示不會回答其他問題或發表進一步聲明。官員表示，後續可能還有更多執法行動。

當局呼籲，掌握本案線索者可聯絡Johnson縣地方檢察官辦公室。民眾若有涉及人口販運的資訊，也可致電全國人口販運熱線（National Human Trafficking Hotline）888-373-7888，或查閱全國人口販運熱線網站。

精華 FAQ

  • 經過3個月調查後，執法部門已逮捕6人，另拘留31名被視為潛在受害者的人員，並持續釐清他們是否涉及被強迫勞動或其他犯罪情節。

  • 被捕者之一是江乃登，別名Danny；另有被警方持續追查的盧文琴，別名Wendy。官方目前尚未確認兩人的族裔，但依姓名判斷疑似為華人。

  • 調查人員發現大量現金、豪華汽車及其他奢華物品，官員認為這些跡象與洗錢活動相符。案件還涉及有組織犯罪與敲詐勒索等指控，後續可能再有執法行動。

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