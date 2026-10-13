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在家收發包裹月賺4200元？ 女子險被騙

記者朱敏梓／綜合報導
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南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為...
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州一名媽媽原以為找到可兼顧育兒的居家高薪工作，後來發現轉寄包裹疑涉詐騙，立即報警並提醒民眾提高警覺。

不用出門上班，只要在家收包裹、拍照，再換標籤寄出，每月就能賺4200元？南加州聖地牙哥縣La Mesa一名媽媽，原以為找到能兼顧育兒與家庭開銷的理想工作，實際開始後卻逐漸起疑，最終停止收件並報警。她希望透過自己的經歷，提醒求職者留意看似輕鬆又高薪的居家工作。

根據NBC新聞報導，居民Heather Christie表示，這份工作出現得正是時候，讓她以為終於能一邊照顧兒子，一邊幫忙支付家庭帳單。對她而言，每月4200元相當有吸引力，也讓她期待能為家庭增加收入。

她填寫看似正式的文件後開始工作，負責接收寄到家中的包裹，拆箱拍攝商品照片，再上傳至線上平台。平台接著提供新的寄件標籤，要求她貼在包裹上，轉寄至另一個地址。收到的物品包括外套、電競椅與手鏈，品項各不相同。

這份工作也有嚴格要求：周一至周五每天須登入平台三次，周六、周日各一次；包裹抵達後三小時內必須通報，並在當天寄出。對方還要求，只能使用其提供的標籤，且須移除包裹原有的寄件資訊。

Christie處理第一件包裹後開始覺得不對勁，認為條件好得不太真實，於是停止收件、查詢這項業務，並向NBC求助。記者寄信至公司網站所列信箱，郵件卻遭退回；聯繫她原先的接洽人未獲回覆，撥打網站電話則被要求改寄電子郵件。

聖地牙哥縣副檢察官Ryan Karkenny表示，轉寄包裹騙局可能涉及利用遭竊信用卡或個資購買商品，再透過所謂「員工」的住宅收件、轉寄，讓真正犯罪者與貨物流向之間多一道隔閡，增加追查難度。目前仍不清楚Christie收到的商品是否涉及盜竊。

聯邦貿易委員會（FTC）也曾發布提醒，這類假招聘可能冠上「配送營運專員」或「品質管理經理」等正式職稱，甚至冒稱與亞馬遜、FedEx等知名企業有關。實際工作卻是接收商品、丟棄原包裝及收據，再重新包裝寄往指定地址，有時目的地在海外。FTC指出，這類騙局中的商品可能是以遭竊的信用卡或銀行資料購買。

FTC建議，求職者可搜尋公司或招聘者姓名，搭配「scam」、「review」或「complaint」等關鍵字，查看是否已有詐騙投訴，並與可信任的人討論工作內容。若已提供敏感個資，可透過IdentityTheft.gov查詢保護措施；可疑招聘則可向FTC及USPS通報。

Christie已向警方及郵政稽查人員報案，但停止收件後，仍接到電話與郵件要求她不要拒收包裹。她坦言，最初相信自己找到理想工作，如今感到難堪，但仍希望公開經歷，讓其他人及早辨識警訊。

精華 FAQ

  • 她認為每月可賺4200元，又能在家照顧兒子並分擔家計，因此覺得這份職缺很適合自己，便填寫文件開始接件。

  • 她要收家中包裹、拆箱拍照，再依平台提供的新標籤轉寄出去，且平日要多次登入、包裹3小時內通報，當天就得寄出。

  • 因為不法分子可能用遭竊信用卡或個資購物，再借住家收件與轉寄掩護貨物流向，增加追查難度；FTC也提醒要查公司評價並通報可疑招聘。

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