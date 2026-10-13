我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

濕熱天孳生蚊 洛縣西尼羅病毒已致10死

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年洛杉磯居民反映蚊患激增，而由蚊子傳播的西尼羅病毒感染病例及致死個案數字，在縣...
今年洛杉磯居民反映蚊患激增，而由蚊子傳播的西尼羅病毒感染病例及致死個案數字，在縣內亦以倍數較去年增多。（蚊子示意圖，維基百科）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯因夏季高溫潮濕與聖嬰現象導致蚊患加劇，洛縣今年西尼羅病毒病例已逾200例、死亡10人，遠高於去年全年。

洛杉磯居民反映，受今年夏季高溫潮濕的天氣影響，目前秋季的蚊患情況劇增。洛縣衛生當局的數字更顯示，透過蚊子傳播的西尼羅病毒（West Nile Virus）感染病例，今年在縣內嚴重激增，至今已超過200例，為去年全年22例的10倍；此病致死個案今年有10例，為去年全年2例的5倍。

洛杉磯KTLA電視台報導，高溫潮濕的天氣，加上聖嬰現象，使得洛杉磯及南加州成為蚊蟲滋生的溫床。聖嬰現象通常為南加州等地區帶來熱帶濕氣、暴雨和高濕度的天氣。

專家指出，氣溫升高會加速蚊子幼蟲的發育和成熟，使得蚊蟲數量迅速增加。暴風雨會使戶外容器積水，為蚊子創造理想的繁殖地點。

衛生官員表示，保護自己免受蚊患影響的最佳方法是清除積水。此外，應穿著長袖衣褲，並使用含有避蚊胺（DEET）的驅蚊劑。

洛杉磯縣公共衛生局表示，今年迄今，該縣已有超過200例西尼羅病毒感染的病例報告，其中10例死亡。而在去年，縣記錄顯示只有22宗此病例，其中2例死亡。可見今年病例數字嚴重激增，致死個案數目至目前為止，更已是去年全年的5倍，顯出今年情況遠較去年嚴重。

西尼羅病毒透過蚊子傳播。衛生官員稱，五分之一的感染者會出現症狀如括發燒、頭痛、身體疼痛、噁心或皮疹，可持續數天至數月；嚴重者還會發高燒、肌肉無力、頸部僵硬、昏迷、癱瘓，甚至死亡。每150名感染此病毒的人中，就有1人需要住院治療。

精華 FAQ

  • 洛縣公共衛生局表示，今年迄今已通報超過200例西尼羅病毒感染，其中10例死亡；相較去年全年22例、2例死亡，病例與死亡數都明顯飆升。

  • 專家指出，高溫潮濕的天氣加上聖嬰現象，讓南加州形成蚊蟲孳生溫床；氣溫升高會加速幼蟲發育，暴雨積水也提供繁殖環境。

  • 衛生官員建議先清除住家周圍積水，避免蚊子繁殖；外出時可穿長袖長褲，並使用含DEET的驅蚊劑，以減少被叮咬的機會。

加州 洛縣 洛杉磯

上一則

加州3大學投報率全美前10 這座小型學院畢業薪資最高

下一則

南加民代 挺反加稅、選舉公平提案

延伸閱讀

新州西尼羅病毒出現今年首宗死亡 確診累計26例

新州西尼羅病毒出現今年首宗死亡 確診累計26例

流感不可輕忽 舊金山現本季首例死亡

流感不可輕忽 舊金山現本季首例死亡
舊金山出現本流感季首例死亡

舊金山出現本流感季首例死亡
麻疹增至108例 紐約州宣布進入災難緊急狀態

麻疹增至108例 紐約州宣布進入災難緊急狀態
紐約進入緊急狀態麻疹感染率最高達9成 這些人尤其要當心

紐約進入緊急狀態麻疹感染率最高達9成 這些人尤其要當心
西雅圖流感提早報到 急診病例暴增逾6倍

西雅圖流感提早報到 急診病例暴增逾6倍

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42
華人快遞三次爬陡峭石梯，把東西搬到顧客家中，收到的小費比基本薪水還高。（圖／受訪者提供）

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

2026-10-09 21:24
前海軍人員Jinchao Wei，因向中國情報官員出售艦艇技術和操作手冊及作業系統，今年初被判16年以上有期徒刑。（美國海軍）

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

2026-10-05 15:34

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒