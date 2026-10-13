濕熱天孳生蚊 洛縣西尼羅病毒已致10死

今年洛杉磯居民反映蚊患激增，而由蚊子傳播的西尼羅病毒感染病例及致死個案數字，在縣內亦以倍數較去年增多。（蚊子示意圖，維基百科）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯因夏季高溫潮濕與聖嬰現象導致蚊患加劇，洛縣今年西尼羅病毒病例已逾200例、死亡10人，遠高於去年全年。

洛杉磯 居民反映，受今年夏季高溫潮濕的天氣影響，目前秋季的蚊患情況劇增。洛縣 衛生當局的數字更顯示，透過蚊子傳播的西尼羅病毒（West Nile Virus）感染病例，今年在縣內嚴重激增，至今已超過200例，為去年全年22例的10倍；此病致死個案今年有10例，為去年全年2例的5倍。

洛杉磯KTLA電視台報導，高溫潮濕的天氣，加上聖嬰現象，使得洛杉磯及南加州 成為蚊蟲滋生的溫床。聖嬰現象通常為南加州等地區帶來熱帶濕氣、暴雨和高濕度的天氣。

專家指出，氣溫升高會加速蚊子幼蟲的發育和成熟，使得蚊蟲數量迅速增加。暴風雨會使戶外容器積水，為蚊子創造理想的繁殖地點。

衛生官員表示，保護自己免受蚊患影響的最佳方法是清除積水。此外，應穿著長袖衣褲，並使用含有避蚊胺（DEET）的驅蚊劑。

洛杉磯縣公共衛生局表示，今年迄今，該縣已有超過200例西尼羅病毒感染的病例報告，其中10例死亡。而在去年，縣記錄顯示只有22宗此病例，其中2例死亡。可見今年病例數字嚴重激增，致死個案數目至目前為止，更已是去年全年的5倍，顯出今年情況遠較去年嚴重。

西尼羅病毒透過蚊子傳播。衛生官員稱，五分之一的感染者會出現症狀如括發燒、頭痛、身體疼痛、噁心或皮疹，可持續數天至數月；嚴重者還會發高燒、肌肉無力、頸部僵硬、昏迷、癱瘓，甚至死亡。每150名感染此病毒的人中，就有1人需要住院治療。