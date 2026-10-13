前洛市交通局僱員 涉濫用假期兼差

前洛市交通局僱員涉嫌濫用假期，在郵局兼差。（示意圖，LADOT）

AI摘要 文章摘要整理： 前洛市交通局僱員米切爾被指濫用帶薪病假與法定休假在郵局兼差，且隱瞞第二份工作、文件不實，現除解僱外還面臨倫理執法指控。

KTLA 5電視台報導，前洛市交通局（LADOT）僱員米切爾（Heloise Mitchell），涉嫌長期濫用帶薪病假及其他法定休假，在郵局（USPS）兼差。洛市道德委員會（Los Angeles City Ethics Commission）調查認定其涉嫌利用公職謀取私人利益，指控她違反市府倫理法規。若指控成立，恐面臨至少5000元罰款。

根據洛市道德委員會，米切爾於2019年10月進入洛市交通局任職，至2023年3月被解僱。調查人員發現，2021年8月至2022年5月期間，她有45次涉嫌利用「家庭與醫療休假法」規定的休假、帶薪假期或病假，到郵局上班。

據悉，相關違規行為，可能早在此事件發生前就出現。

道德委員會指出，米切爾自2013年起便在郵局工作，但六年後加入洛市交通局時，謊稱沒有其他工作。雖然她在2021年申報有第二份工作，但官員指出，相關文件不僅逾期提交，還有不實資訊，且從未取得必要的批准。此外，她在兩個政府機構工作的班表也多次重疊，以致工作衝突。調查人員認為，她利用不當請假來解決此問題。

米切爾對解僱提出申訴後，相關指控進入聽證程序。聽證審查人員發現有可信的證據顯示，她偽造或提供不實文件及缺勤理由，濫用法定保障休假與帶薪假期，甚至謊稱主管指示她請假。洛市公務委員會最終於2025年12月維持解僱決定。

如今，她又面臨另一項獨立的倫理執法程序。道德委員會9月30日正式指控她濫用職權。