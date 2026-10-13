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前洛市交通局僱員 涉濫用假期兼差

編譯陳盈霖／綜合報導
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前洛市交通局僱員涉嫌濫用假期，在郵局兼差。（示意圖，LADOT）
前洛市交通局僱員涉嫌濫用假期，在郵局兼差。（示意圖，LADOT）

AI摘要

文章摘要整理：

前洛市交通局僱員米切爾被指濫用帶薪病假與法定休假在郵局兼差，且隱瞞第二份工作、文件不實，現除解僱外還面臨倫理執法指控。

KTLA 5電視台報導，前洛市交通局（LADOT）僱員米切爾（Heloise Mitchell），涉嫌長期濫用帶薪病假及其他法定休假，在郵局（USPS）兼差。洛市道德委員會（Los Angeles City Ethics Commission）調查認定其涉嫌利用公職謀取私人利益，指控她違反市府倫理法規。若指控成立，恐面臨至少5000元罰款。

根據洛市道德委員會，米切爾於2019年10月進入洛市交通局任職，至2023年3月被解僱。調查人員發現，2021年8月至2022年5月期間，她有45次涉嫌利用「家庭與醫療休假法」規定的休假、帶薪假期或病假，到郵局上班。

據悉，相關違規行為，可能早在此事件發生前就出現。

道德委員會指出，米切爾自2013年起便在郵局工作，但六年後加入洛市交通局時，謊稱沒有其他工作。雖然她在2021年申報有第二份工作，但官員指出，相關文件不僅逾期提交，還有不實資訊，且從未取得必要的批准。此外，她在兩個政府機構工作的班表也多次重疊，以致工作衝突。調查人員認為，她利用不當請假來解決此問題。

米切爾對解僱提出申訴後，相關指控進入聽證程序。聽證審查人員發現有可信的證據顯示，她偽造或提供不實文件及缺勤理由，濫用法定保障休假與帶薪假期，甚至謊稱主管指示她請假。洛市公務委員會最終於2025年12月維持解僱決定。

如今，她又面臨另一項獨立的倫理執法程序。道德委員會9月30日正式指控她濫用職權。

精華 FAQ

  • 她被指在洛市交通局任職期間，長期利用帶薪病假、家庭與醫療休假等法定假別到郵局上班，涉嫌以公職資源謀取私人利益，違反市府倫理規範。

  • 道德委員會指出，她早在加入LADOT前就已在USPS工作，卻聲稱沒有其他工作；後來申報第二份工作又逾期且內容不實，且未取得必要批准。

  • 她先前因缺勤與文件問題被解僱，經申訴後公務委員會在2025年12月維持解僱；如今道德委員會又於9月30日另案正式提出倫理違規指控。

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