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喝咖啡遭暴打搶劫 長者腦出血急送醫

記者邵敏／綜合報導
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一名退休教師在購物中心喝咖啡，六男子突然出現，圍攻並搶劫當事人。（谷歌地圖）
一名退休教師在購物中心喝咖啡，六男子突然出現，圍攻並搶劫當事人。（谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯好萊塢一名年長退休教師在商業廣場喝咖啡時，遭6名男子圍攻搶劫並暴打，導致腦出血與多處受傷，目前仍在康復，警方持續追緝嫌犯。

洛杉磯好萊塢地區一名年長的退休教師，日前在一家購物中心喝咖啡，六名男子突然出現，他們圍攻並搶劫當事人。劫匪索要現金，搶走錢包、手機、助聽器等，並暴打這名長者，導致其腦出血、緊急送醫搶救。「他們不停踢我，想怎麼踢就怎麼踢。」

據NBC等綜合報導，事發於10月上旬一個周六上午，地點位於洛杉磯La Brea大道一處商業廣場。受害者Fouad Mahassine當時正在喝咖啡，突然被六名陌生男子包圍。Mahassine表示，其中一名男子索要現金，他回答說沒有錢，「不幸的是，這個回答不是他想聽到的，他二話不說就打我一拳，正中頭部，砰。」

長者被打倒在地，隨後幾名襲擊者繼續毆打他。「他們不停踢我，想盡辦法踢我，」Mahassine回憶說：「他們搶走我的錢包、手機和助聽器。我現在什麼都聽不見了，那是個價值400元的助聽器。」

案發時，附近車上一名男子報警，受害者被緊急送往急診室救治。此次襲擊導致他腦部出血，並且多處受傷。Mahassine的兒子Zachary表示，這次襲擊讓家人受到嚴重驚嚇。「我當時很震驚，不知道父親是否還有意識，也不知道他被送往哪裡，發生什麼事，甚至不知道事發地點在哪。」

警方尚未公布六名襲擊者的詳細描述，正在繼續搜捕涉案人員，當事人目前仍在康復中。

精華 FAQ

  • 案發地點在洛杉磯La Brea大道一處商業廣場，受害者當時正坐著喝咖啡，突然被6名陌生男子包圍並圍攻，整個過程發生在周六上午。

  • 歹徒搶走他的錢包、手機與助聽器，還要求交出現金；在他回答沒有錢後遭拳打腳踢，最後被打到倒地，造成腦部出血並多處受傷。

  • 警方尚未公布6名襲擊者的詳細特徵，正在持續搜捕涉案人員；家屬則因父親傷勢嚴重而非常震驚，受害者目前仍在康復中。

咖啡 洛杉磯 好萊塢

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