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母親游泳突抽筋下沉 華裔男童靠這招助她脫險

記者子為/歐溫岱市報導
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母親在自家泳池突然腿部抽筋，五年級華裔男童協助媽媽脫險。（Covina-Vall...
母親在自家泳池突然腿部抽筋，五年級華裔男童協助媽媽脫險。（Covina-Valley Unified School District提供）

AI摘要

文章摘要整理：

華裔五年級男童陳雷蒙在自家泳池發現母親腿部抽筋下沉後，冷靜以推送方式將她送回池邊成功脫險，並獲地方政府、警局與學區表揚。

母親在自家泳池突然腿部抽筋，揮動雙臂、開始下沉，五年級華裔男童聽見呼救後，迅速游向她。他想到，若伸手拉母親，自己可能也會跟著沉下去，於是改用推的方式，將她推至池邊，協助母親脫險。

據柯汶那谷聯合學區（Covina-Valley Unified School District）7日發布的新聞稿，就讀Mesa Elementary School）的陳雷蒙（Raymond Chen，音譯），當時正與母親陳潔德（Jade Chen，音譯）在後院泳池游泳。他聽見母親大喊自己的名字，隨即看見她因腿部抽筋，在泳池中央掙扎並開始下沉。

「我很害怕，但我想了各種可以救媽媽的方法。」陳雷蒙說，「我想到，如果拉她，我也會跟著沉下去，所以我改把她推到池邊。看到她沒事，我才鬆了一口氣。」

陳雷蒙加入歐溫岱游泳隊（Irwindale Swim Team）已有三個月，每周一至周四練習游泳。他表示，希望長大後能加入學區旗下某所高中的游泳隊。

母親認為，兒子的反應也與學校教育有關。「學校教他思考、無私，也讓他有勇氣幫助別人。」她說，兒子即使遇到陌生人，也會伸出援手，這次表現是學校教育成果的一個例子。

在校期間，陳雷蒙參加華語雙語沉浸式課程，最喜歡的科目是英文，尤其是文法。他說，老師們都很好，雙語課程讓他有機會學習英文以外的語言，也能認識不同節日與文化。

因為此次勇敢且迅速的反應，陳雷蒙已獲歐溫岱市（Irwindale）及歐溫岱市警察局表揚。學區還在10月8日的教育委員會會議上表揚他的救人行動。

Mesa小學校長Julie Rehmer表示，陳雷蒙能在緊急關頭迅速思考、作出判斷，令人驚嘆，「這真的是了不起的表現，我們都為他感到驕傲。」

精華 FAQ

  • 他聽見母親呼救後立刻游向她，判斷若直接拉人可能一起下沉，因此改用推的方式，把母親一步步推向池邊，最後成功協助她脫險。

  • 陳雷蒙就讀 Mesa Elementary School，參加歐溫岱游泳隊已有 3 個月，每周一至周四練習，也希望長大後能加入學區旗下的高中游泳隊。

  • 母親與校長都認為，這與學校教育及雙語課程有關，讓他學會思考、無私與勇敢，面對危急情況時能快速判斷並立即行動。

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